Yeni bir cephe... Trump, Dünya Kupası'ndan transseksüellerin çıkarılmasını istiyor

Bir basın haberine göre, Beyaz Saray, Uluslararası Futbol Federasyonu’nu (FIFA) Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin izinden gitmeye ve cinsiyet değiştiren sporcuların (erkekten kadına geçiş yapanlar) kadınlar futbolu müsabakalarına katılmasını yasaklayan yeni bir politika yayınlamaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu baskı, ABD'nin 2031 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma talebinin bir parçası olarak geliyor.

"The Athletic" gazetesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, FIFA'dan talep edilen devlet garantilerini (vize, vergi muafiyeti ve güvenlik desteği gibi) henüz imzalamadı.

Beyaz Saray, bu gecikmeyi FIFA üzerinde güçlü bir baskı aracı olarak kullanarak, cinsiyet değiştiren oyuncularla ilgili kurallarını değiştirmesini istiyor.

Buna karşılık, FIFA henüz ev sahibi ülkeyi açıklamadı, ancak şu anda sunulan tek teklif ABD'nin teklifi, bu da Beyaz Saray'a büyük bir etki gücü sağlıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi, kadınlar yarışmalarına cinsiyet değiştirenlerin katılımını yasakladığını duyurdu ve ABD yönetimi, FIFA'dan kadın sporunun "adaletini ve bütünlüğünü" korumak için aynı yaklaşımı benimsemesini istiyor.