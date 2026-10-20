Fabian Bredlow'un Almanya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran kulübe önerildiğini Sky bildirdi. Habere göre iki taraf arasında ilk görüşme de yapıldı.

Bredlow'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle Bayern, teorik olarak oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir. Ancak sözleşmede, belirli bir maç sayısına ulaşılması hâlinde otomatik olarak uzamasını sağlayan bir madde olduğu belirtiliyor. Bu sayının kaç olduğu haberde yer almıyor. Bilinen tek şey, henüz başındaki sezonda Bredlow'un şimdiden birkaç maça çıktığı ve bunlara yenilerinin eklenmesinin beklendiği.

Bredlow, Bundesliga'daki ilk dört maçta sakat Dennis Seimen'in yerine kaleyi korudu. Büyük potansiyel vadeden genç kalecinin dönüşüne rağmen son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi. Teknik direktör Sebastian Hoeneß, Seimen'in yükünü hafifletmek ve Bredlow'u zaman zaman olağanüstü performansları için ödüllendirmek amacıyla kalede dönüşümlü bir sistem uygulayacağını önceden açıklamıştı.

Öte yandan Sky'a göre Bredlow'un sözleşme durumuyla başka kulüpler de ilgileniyor. 2019'dan beri Stuttgart ekibinin kalesinde görev yapan Bredlow, önceki yıllarda da ikinci kaleciydi. Bayern'den kiralık gelen Alexander Nübel'in arkasında geçirdiği üç yıl da buna dahildi. Haberde "birkaç teklif"ten söz ediliyor.

Bayern Münih neden yeni bir kaleci arıyor?

31 yaşındaki kalecinin, Bayern'in aradığı iddia edilen profile de uyduğu belirtiliyor. Kulüp, Urbig'e destek olacak, uygun maliyetle kadroya katılabilecek ve ayağıyla da belli bir kalite sunabilecek deneyimli bir kaleci arıyor. Topu ayağıyla kullanmak Bredlow'un en güçlü yönlerinden biri olmasa da bu konuda güven veren bir kaleci olarak görülüyor.

Üstelik Bayern, Stuttgart'tan transfer ettiği kalecilerle daha önce de iyi deneyimler yaşadı. 2015 yazında kadroya katılan ve öncesinde VfB'nin tartışmasız birinci kalecisi olan Sven Ulreich'in transferi son derece isabetli çıktı. Manuel Neuer forma giyemediğinde Ulreich, birkaç istisna dışında kalede son derece güven verdi. Öyle ki bu başarılı birliktelik, 2020/21 sezonunda HSV'ye transferi nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından bugün de sürüyor. Ancak gelecek yaz, artık 38 yaşında olan kalecinin kariyerini noktalayacağına işaret eden pek çok belirti var.

Aynı durum Manuel Neuer için de geçerli. 40 yaşındaki tecrübeli kaleci, son haftalarda ve aylarda bu sezonun ardından eldivenlerini asabileceğini birkaç kez ima etti. Neuer hâlâ birinci kaleci olsa da Urbig'e düzenli olarak yer açıyor ve böylece onun geçiş sürecini kolaylaştırıyor.

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Bayern Münih'te başka hangi kaleciler adaylar arasında?

Bredlow'un yanı sıra piyasada, 23 yaşındaki Urbig'e deneyimleriyle destek olabilecek başka kaleciler de var. Son dönemde Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) ve Marvin Schäbe'ye (1. FC Köln) ilgi duyulduğu da bildirilmişti. Ayrıca Sky, ekim başında dikkat çekici isimlerden oluşan bir liste paylaştı. Ücretli yayıncıya göre Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) ve Rui Silva (Sporting), Bayern'in değerlendirdiği kaleciler arasında.

Finn Dahmen de dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Jürgen Klopp'un Almanya millî takımının teknik direktörü olarak düzenlediği ilk kampa davet ettiği 28 yaşındaki kaleci, yazın bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek. Ancak FC Augsburg da oyuncunun takımda kalmasını umut ediyor.

Dahmen kısa süre önce, "İlk görüşeceğim taraf FCA" diyerek şunları söylemişti: "İkimiz de birbirimizde ne bulduğumuzu biliyoruz ve birbirimize çok değer veriyoruz. Bu, kariyerimin devamı açısından üzerinde dikkatle düşünmem gereken önemli bir karar."







