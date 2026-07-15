Yeni bir başarı… Harry Kane, İngiltere formasıyla Rooney’nin rekorunu kırdı

İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane, bu Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında forma giyerek “Üç Aslanlar” ile yeni bir başarıya imza attı.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in açıkladığı ilk 11'de yer alan Harry Kane, takım tarihinde önemli bir rekora imza attı.

Opta'ya göre, Harry Kane 121. uluslararası maçına çıktı ve Wayne Rooney'nin (120 maç) rekorunu geçerek, İngiltere milli takımında en çok maça çıkan saha oyuncusu (kaleciler hariç) listesinin zirvesine tek başına oturdu.

İngiltere milli takım tarihinin en çok forma giyen oyuncusu ise 125 maçla efsanevi kaleci Peter Shilton olmaya devam ediyor; bu da Kane’in ona yetişmek için 4 maça daha ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Bayern Münih’in forveti, takımının bu turnuvadaki son maçında forma giyerse, eski kaleciyle arasındaki farkı azaltabilir.

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