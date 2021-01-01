Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Çebi; Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'dan sonra bu görevi üstlenen üçüncü Beşiktaş başkanı oldu. Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.

Neler yaşanmıştı?



Hatırlanacağı üzere Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 6 Ocak'ta Kulüpler Birliği Vakfı'nda yürüttüğü başkanlıktan istifasını vermişti. Sepil, ""Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim" ifadelerinin bulunduğu dilekçesini, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'na sundu.

Kulüpler Birliği Başkanları

İlhan Cavcav (3 dönem) 2000-2002 / 2004-2005 / 2013-2014

Cemal Aydın: 2002-2004

Özhan Canaydın: 2005-2008

Aziz Yıldırım: 2008-2011

Yıldırım Demirören: 2011-2012

Halil Ünal: 2012-2013

Göksel Gümüşdağ: 2014-2017

Dursun Özbek: 2017-2018

Fikret Orman: 2018-2019

Mehmet Sepil: 2019-2021