Barcelona'nın yıldızı Rodri'nin dönüşü her zamankinden daha yakın. Teknik direktör Hans Flick ise öbür gün, pazar günü oynanacak Deportivo La Coruña maçında oyuncuya bir miktar süre verebilmeyi umuyor.

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Haberi duyuran Sport gazetesine göre Rodri, etkili rolüne hemen geri dönmeyi ve Atlético Madrid maçına mümkün olan en iyi durumda çıkmayı hedefliyor.

Ancak Rodri'nin takviminde kırmızıyla işaretlediği maç, 8 Aralık'ta oynanacak Manchester City karşılaşması.

Rodri, 3 Kasım'da Aston Villa maçında sağ biceps femoris kasında yaşadığı sakatlıktan bu yana 3 maçta forma giyemedi.

Orta saha oyuncusu, Atlético Madrid, Villarreal ve Sabah karşılaşmalarında takımının yanında olamadı.

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Sakatlanmadan önce Rodri, bu sezon Barcelona formasıyla toplam 946 dakika süren 14 maça çıkmış, bu maçlarda bir gol atıp bir de asist yapmıştı. Oyuncu bu karşılaşmaların 10'unu La Liga'da, 4'ünü ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

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Rodri'nin dönüşünün yaratacağı etkiler

Rodri'nin dönüşü, Katalan ekibinin orta sahasında değişikliklere yol açacak. Marc Bernal, ön libero mevkisinde alışılmış tercih haline gelmişti ancak tüm işaretler, milli oyuncunun dönüşüyle birlikte önemini bir ölçüde yitireceğini gösteriyor.

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Bununla birlikte Fermín López'in kendisini önümüzdeki iki maçın dışında bırakacak cezası, diğer orta saha oyuncularına yeniden süre alma fırsatının kapısını aralıyor.

Dani Olmo, Rodri'nin doğal yedeği olarak görülüyor. Ancak Fermín López sahada olmadığında teknik direktör Flick'in orta saha kurgusunu nasıl tamamlayacağı merak konusu.

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Masadaki seçenekler arasında Gavi'nin bu mevkide süre alması da bulunuyor. Ancak Alman teknik adam için çok yönlü bir koza dönüşen Frenkie de Jong gibi başka alternatifler de göz ardı edilemez.

Hollandalı oyuncunun üstleneceği rol, önümüzdeki aylarda Barcelona'daki en büyük soru işaretlerinden biri. Flick, son haftalarda birden fazla mevkide oynayabilme becerisinden yararlanarak onu stoper ve bek mevkilerinde görevlendirdi.

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Teknik direktör, Sabah maçı öncesindeki basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Frenkie'de hoşuma giden şey, bana gelip 'İhtiyacın olursa stoperde ya da bekte oynayabilirim' demesiydi."

De Jong, en önemli şeyin takıma yardım etmek olduğunu sürekli vurguluyor. Ancak fırsat buldukça "Herkes orta saha oyuncusu olduğumu biliyor" hatırlatmasını yapmayı da ihmal etmiyor.

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Rodri'nin dönüşü ve savunmanın merkezinde Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé ve Andreas Christensen gibi oyunculara güvenme imkânıyla birlikte, De Jong'un üstleneceği rol sezonun geri kalanında henüz netleşmemiş en önemli konulardan biri haline geliyor.

Orta sahada Flick, Rodri ve Pedri'den vazgeçmeyecek. Üçüncü yer için ise Fermín López ile Dani Olmo yarışıyor.

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Alman teknik adam, Rodri ile De Jong'u orta sahanın gerisinde birlikte oynatıp Pedri'yi onların önünde oyun kurucu mevkisinde görevlendirme seçeneğini henüz denemedi. Pedri, İspanya Milli Takımı'nda çoğunlukla bu mevkide görev yaptı.

Bir diğer olasılık ise klasik 4-3-3 dizilişine başvurmak. Bu sistem, üç orta saha oyuncusunun daha uyumlu ve doğal bir şekilde sahaya sürülmesine imkân tanıyor.