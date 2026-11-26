Alexander Sörloth, sağ bacağında kas sakatlığı yaşamasının ardından bir kez daha sahalardan uzak kalacak. Durum, Atletico Madrid sağlık ekibinin yaptığı tıbbi kontrollerle doğrulandı.

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Alexander Sörloth, sağ bacağında kas sakatlığı yaşamasının ardından bir kez daha sahalardan uzak kalacak. Durum, Atletico Madrid sağlık ekibinin yaptığı tıbbi kontrollerle doğrulandı.

Gelişmeyi aktaran Sport gazetesi, bu sakatlığın teknik direktör Diego Simeone için kötü haber olduğunu yazdı. Simeone, oyuncunun eski seviyesine ve gol hissine yeniden kavuşmaya başladığı izlenimini verdiği bir dönemde golcüsünden mahrum kalacak. Sörloth, Viking filelerini havalandırarak ilk golünü kaydetmişti.

Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı ağrılar içinde bitirdi ve kas zorlanması yaşayıp direğe sert şekilde çarpmasının ardından 71. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Daha sonra yapılan tıbbi kontroller, oyuncuda kas yırtığı bulunduğunu doğruladı. Bu durum, onu önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalmaya zorlayacak.

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Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un fizyoterapi seanslarını ve spor salonunda fiziksel hazırlığını yeniden kazanmaya yönelik çalışmaları bir arada içeren bir iyileşme programına başlayacağını açıkladı.

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Kulüp, Alexander Sörloth'un dönüşü için kesin bir tarih vermemiş olsa da oyuncunun önümüzdeki dönemde Madrid ekibiyle en az beş maçı kaçıracağı kesin.

Norveçli forvet, La Liga'da Elche, Barcelona, Real Betis ve Valencia maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Eindhoven karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

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Oyuncunun Noel arasından önceki Celta Vigo maçında forma giyip giyemeyeceği de büyük soru işareti.

Bu, Sörloth'un mevcut sezonda yaşadığı ikinci kas sakatlığı.

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Oyuncu, bir önceki sakatlığının ardından takıma dönebilmek için iki aya ihtiyaç duymuştu.

Mevcut tablo, sezona güçlü başlayan ancak ardından rolü azalıp ilgi odağından uzaklaşan Jonathan David'in hücum hattında Julian Alvarez'e eşlik etmeye en yakın isim olacağını gösteriyor.