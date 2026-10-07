İttihad taraftarları, geleneksel ezeli rakip Hilal'e karşı oynanacak merakla beklenen El Clasico maçına saatler kala endişeli anlar yaşıyor.

İttihad, önümüzdeki cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Hilal'e konuk olacak; karşılaşma, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçı olacak.

Suudi "El Riyadiyye" gazetesi, İttihad'ın, forvet oyuncusu George Ileninikhena'nın son uluslararası ara döneminde Nijerya Milli Takımı ile oynarken yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından onun hizmetlerine yeniden kavuştuğunu bildirdi.

Gazete, Nijeryalı forvetin dün salı günü İttihad'ın takım antrenmanlarına katıldığını ve böylece sakatlığından iyileştiğini ve önümüzdeki El Clasico maçında normal şekilde oynayabileceğini kanıtladığını açıkladı.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ITT

Ancak İttihad'ı endişelendiren bir durum var: Milli savunma oyuncusu Hassan Kadesh'in şu anda yaşadığı sakatlık. Oyuncunun El Clasico'da oynayıp oynamayacağı şu ana kadar belli değil.

Kadesh, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfez Kupası "Khaleeji 27" turnuvasına katılırken sakatlanmış ve dün salı günü rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek kazandığı final maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

İttihad, Suudi Ligi puan tablosunun zirvesine çıkmasını sağlayacak bir galibiyet arayışıyla El Clasico'ya çıkıyor. Takım şu anda 17 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Hilal'in yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor.

İttihad'ın, Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonunda şu ana kadar hiç mağlubiyet almayan tek takım olduğunu belirtmek gerekir; Hilal ise yalnızca Neom'a karşı 2-0'lık tek bir yenilgi aldı.