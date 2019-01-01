Yekta Kurtuluş: VAR tek taraflı olacaksa kaldırsınlar

Antalyaspor'un tecrübeli yıldızı Yekta Kurtuluş, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Akdeniz ekibinin tecrübeli futbolcusu Yekta Kurtuluş, hakem kararlarından dert yandı.

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Sözlerine "Başakşehir'e çelmek takmak değil, kendimiz kazanmak istiyorduk." diyerek başlayan Yekta, "Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı." dedi.

Serdar Taşçı ile Doukara arasında yaşanan ikili mücadelenin penaltı olması gerektiğini söyleyen Yekta, şu ifadeleri kullandı:

"Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler."