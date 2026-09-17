Yedeklerin gecesi: Manchester City, Norwich'i beş golle dağıttı

Bir güç gösterisine dönüşen gecede Manchester City, İngiltere Lig Kupası mücadeleleri kapsamında konuk ettiği Norwich City'yi 5-0 gibi net bir skorla ezip geçerken, yedek oyuncular Citizens taraftarlarının unutamayacağı bir geceye imza attı.

Bu, Lig Kupası'nın üçüncü turunda oynanan sıradan bir maç değildi; Manchester City'nin İngiliz futboluna verdiği resmi bir bildiriydi: Bu kulübün tek bir takımı değil, iki yıldız ordusu var.

Bu farklı galibiyetle Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Brighton ile alevli bir randevuya adım attı. Önümüzdeki ekim ayının sonlarında oynanacak bu merakla beklenen karşılaşma öncesinde kupanın sahibi, şampiyonluğunu savunma kampanyasında kararlı bir şekilde ilerlediğini teyit etti.

İlk yarı: Tam kuşatma ve Brezilya kıvılcımı

Maresca, köklü değişikliklerin yaşandığı bir kadroyla maça çıktı ve genç yüzlere ve yedeklere fırsat verdi, ancak felsefe değişmedi.

İlk saniyeden itibaren Citizens boğucu bir kuşatma uyguladı; topa sahip olma oranı yüzde 72'ye ulaştı ve Harry Darling ile Bruno Alves önderliğinde kalabalık bir savunma düzeni kuran Norwich'in savunma şifresini çözmek için umutsuz bir çabayla top son üçlü bölgesinin sınırlarında sürekli döndürüldü. Bu iki oyuncu onlarca ortayı uzaklaştırmayı başardı.

Çözümün anahtarı, ortayı Mateo Kovacic önderliğinde bağlamak için sahte forvet olarak geri çekilen ve savunmanın iki stoperini şaşırtan bir sayısal üstünlük yaratan Rayan Cherki'nin zekasıydı.

Norwich'in direnişine ve kendi bölgelerinden çıkma yönündeki çekingen çabalarına rağmen, Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis'in uyanıklığı tüm yolları kesti.

Ardından taraftarların beklediği an geldi; Floyd Samba'nın 29. dakikadaki ilk golü sıradan bir gol değildi. Muhteşem bir teknik kombinasyonun ardından kendini ceza sahası içinde yalnız buldu, paniklemedi ve önlenemeyecek güçte bir şut çekerek topu ağlara gönderdi. Skoru 1-0 yaparken yeni bir efsanenin başlangıcını ilan etti.

Bu gol, City'yi tamamen rahatlattı ve birkaç dakika sonra ikinci gol, hakimiyeti ikinci gole çeviren Rayan Cherki'den (32) geldi. İlk yarı, tek taraflı geçen bir devrede yüzde 70'e ulaşan topa sahip olma oranıyla 2-0 önde tamamlandı.

İkinci yarı: Geleceğin geldiğinin teyidi

İkinci yarının başlamasıyla Maresca ilk değişikliğini yaptı ve Cherki'nin yerine Rayan Mcaidu'yu oyuna aldı. Norwich ise Baba Amadou Diallo yerine Paris Maghoma'yı alarak canlanmaya çalıştı, ama sonuç tam tersi oldu.

City daha da aç bir şekilde geri döndü ve yeni yeteneklerin arasındaki büyük uyumu teyit eden bir sahnede Ayoub Bouaddi savunmanın arkasına ipeksi bir pas attı; Alan (48) bu topa ok gibi hareket ederek takımının ikinci golünü ve kendisinin ikinci golünü kaydetti, skoru 3-0 yaptı. İlk gecesinde tarihi bir ikili golle imza attı ve 30 milyon euroluk transferin resmen bir hırsızlık olduğunu kanıtladı.

Floyd Samba da gölgede kalmak istemedi; o da 54. dakikada ikinci imzasını atmak istedi. Rayan Aït-Nouri'nin sol kanatta yaptığı muhteşem işin ardından Samba, kusursuz bir ortayı karşıladı ve topu ağlara çevirerek maçtaki ikinci golünü ve City'nin dördüncü golünü kaydetti, skoru 4-0 yaptı ve maçı bir gol festivaline dönüştürdü.

Tam dörtlü, gol yemeyen kale ve parlamanın kapısını güçlü bir şekilde çalan yeni isimler. City sadece Lig Kupası'nda kazanmıyor, aynı zamanda Premier Lig'deki tüm rakiplerine net bir mesaj gönderiyor: Maresca büyük yıldızlarını dinlendirdiğinde bile, herhangi bir rakibi avlayabilecek yeni bir nesle sahip.

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90. dakikada ise final, ikinci yarıda Rayan Cherki'nin yerine oyuna girerek City'nin yetenek derinliğini teyit eden altın yedek Rayan Mcaidu'nun imzasıyla noktalandı.

Beşinci gol, muhteşem bir kolektif kombinasyonun ardından geldi; sağ taraftan yapılan bir sızma ve kusursuz bir orta, Mcaidu tarafından güçlü bir şutla karşılandı ve top ağlara gitti. Böylece kendini güçlü bir şekilde tanıtan Mcaidu, festival gecesine imzasını attı ve skoru kupanın sahibine yakışan tarihi bir 5-0'a yükseltti, ayrıca Enzo Maresca'nın ekibinin son saniyelere kadar merhamet tanımadığını teyit etti.