Yedek kalan Ciro Immobile'den Altın Ayakkabı göndermesi

Göztepe maçında yedek kalan Ciro Immobile karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ile olan fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 1-1 berabere kaldı

Ciro Immobile maçta yedekti

Maçtan sonra Altın Ayakkabı ile fotoğraf paylaştı

NE OLDU? Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 10. dakikada Rafa Silva'yla öne geçse de 46. dakikada İsmail Köybaşı'nın kaydettiği çarpıcı golle karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı. Maçı yedek kulübesinde geçiren Ciro Immobile'nin 1-1'lik beraberliğin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

BÜYÜK RESİM: Immobile, Göztepe maçının ardından Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı ve üzerine, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" yazdı.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hafta içinde katıldığı canlı yayında İtalyan futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

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Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 35 yaşındaki santrfor ise şunları söylemişti: "Geçen temmuz ayında büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."

Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.