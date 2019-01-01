Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri

17 Haziran’da başlayıp 2 Eylül’de sona eren 2019-2020 sezonu birinci transfer dönemi yaz aylarına damgasını vurdu.

Süper Lig’de 2019-2020 yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Transfer döneminde en fazla transfere imza atan kulüp 22 isimle sözleşme imzalayan İstikbal Mobilya olurken, ise tam 22 isimle yollarını ayırarak en çok futbolcu gönderen kulüp olarak kayıtlara geçti. 17, 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi.

Zirve Falcao ve Diagne'nin

Medya takip kurumu Ajans Press, yaz transfer döneminde hakkında en çok haber yapılan isimleri tespit etti. Ajans Press’in 17 Haziran 2 Eylül arasında gerçekleştirmiş olduğu yazılı basın incelemesinde, 2019-2020 sezonu birinci transfer döneminin en medyatik ismi, hakkında 2 bin 369 haber çıkışı tespit edilen Mbaye Diagne oldu.

Diagne’yi 2 bin 103 haberle Radamel Falcao takip ederken, Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu bin 347 habere konu olarak listenin üçüncü sırasında yer buldu. Max Kruse bin 149 haberle dördüncü, Emre Mor bin 139 haberle beşinci sırada yer aldı. Transfer döneminde ilk beşi takip eden diğer isimler ise sırasıyla, Deniz Türüç (1090), Sörloth (995), Tyler Boyd (970), Daniel Sturridge (966), Ricardo Quaresma(956) oldu.