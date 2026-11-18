Real Madrid'in ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Vinicius Junior, fiziksel hazırlığı ve saha dışındaki alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı çarpıcı itirafla eleştirilere bizzat kapı araladı. Bu itiraflar, ilk 11'deki yeri için giderek artan bir rekabetle karşı karşıya olan Real Madrid'in kanat oyuncusu açısından hassas bir döneme denk geldi. Bu da sözlerinin, özellikle Madrid çevrelerinde çok daha büyük yankı uyandırmasına yol açtı.

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Brezilyalı yıldız pazartesi günü, milli takımının Singapur ile oynayacağı maç öncesinde basına konuşmuş ve yaz tatili boyunca fiziksel durumunu korumadığını, beslenme düzenine de gerektiği gibi uymadığını itiraf etmişti. Bu açıklamalar öfkeli tepkilere yol açtı. Vinicius'un sözlerini en sert eleştirenlerin başında İspanyol gazeteci Tomás Roncero geldi. Roncero, "El Chiringuito" programındaki konuşmasında oyuncunun itiraflarından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve açıklananların, Real Madrid büyüklüğünde bir kulübün profesyonellik gerekliliklerine de Brezilyalı hücumcunun takımdaki konumuna da yakışmadığını savundu.

Roncero sert bir dille "Bu kabul edilemez" dedi ve ardından çok daha ağır bir ifade kullandı: "Bu, büyük ölçüde profesyonellikten yoksun bir oyuncunun davranışı." Bu sözler El Desmarque tarafından aktarıldı.

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İspanyol gazetecinin itirazı, oyuncunun hatalarını kabul etmesinin kendisine yönelik değildi. Roncero, Vinicius'un açık sözlülüğünü takdir ettiğini belirtti. Ancak sezon hazırlığını etkileyen davranışları itiraf etmenin oyuncuyu sorumluluktan kurtarmadığını düşündüğünü ifade etti. Zira en üst seviyede rekabet etmek, yalnızca antrenmanlar ve resmi maçlarla sınırlı kalmayan, kesintisiz bir bağlılık gerektiriyor.

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Programda eleştiri yönelten tek isim Roncero değildi. Maria Trisak, oyuncunun ağustostaki sezon öncesi hazırlık dönemi başlamadan önce "fazla kilolu" geldiğini vurgularken Cristóbal Soria da bu itirafı "son derece ciddi" olarak nitelendirdi. Programın sunucusu Pedrerol ise yayına daha en başta Brezilyalı hücumcuyu işaret ederek başlamıştı.

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Bu eleştiriler, özellikle Vinicius'un davranışlarına dair tartışmanın Real Madrid'e sıkı sıkıya bağlı medya temsilcilerinden gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Vinicius ise eski seviyesine dönebileceğinden emin görünüyor. Oyuncu, tartışma yaratan basın toplantısında şunları söyledi: "Geçen sezon aralığa kadar yalnızca 5 gol atmıştım, sonra sezonu 20'den fazla golle tamamladım." Ancak bu kez cezasının ardından döndüğünde işi daha zor olacak. Brezilyalı yıldız, teknik direktör Mourinho'nun ilk 11'inde yeniden yer bulmak için mücadele edecek ve özellikle onun yokluğunda göz kamaştırıcı bir performans sergileyip Real Madrid'in hücum yapılanmasında vazgeçilmez hale gelen Yan Diomande'yi geride bırakmaya çalışacak.

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