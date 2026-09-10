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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

"Yayla'ya sorun": Ahly, Mahrez ve Kessie'nin ayrılığından kendini soyutladı

Transfers
R. Mahrez
F. Kessie
M. Jaissle
Al Ahli - Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Premier Lig
Cezayir
Côte d’Ivoire
Almanya
Suudi Arabistan

"Asil" iki yıldızın ayrılığından bu yana zor günler geçiriyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, iki yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez ve Fildişi Sahilli Franck Kessié'nin geçen sezon sonunda takımdan ayrılma kararının sorumluluğunu üzerinden attı.

Al-Ahli, Mahrez ile olan sözleşmesini bitmesine bir sezon kala tek taraflı olarak feshetmeye karar vermiş, Kessié'nin sözleşmesini ise geçen sezon sonunda bitmesinin ardından yenilememişti.

Al-Ahli'nin eski onur üyesi Halid Ebu Raşid, Suudi kulübün icra komitesi başkanı Ahmed eş-Şinkiti'nin ağzından, Mahrez ve Kessié'nin ayrılık kararını almış olmayı reddettiği açıklamaları aktardı.

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AHL
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Ebu Raşid, "SBC" kanalındaki "Dorina Gayr" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mahrez ve Kessié'nin ayrılığı, eski teknik direktör Matthias Jaissle'nin teknik bir kararıydı."

Cezayirli ve Fildişi Sahilli iki yıldızın ayrılığı, özellikle ayrılıklarının ardından takımın bu sezon başından beri yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında, Al-Ahli taraftarları arasında büyük bir öfke dalgası yarattı.

Al-Ahli, Suudi Ligi'nde 6 hafta geride kalırken 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle topladığı yalnızca 9 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Jaissle'nin de bu sezon başlamadan önce, takımı iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşıdığı tarihi 3 yılın ardından Newcastle United'ı çalıştırmak üzere Al-Ahli'den ayrıldığını hatırlatalım.

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