Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'in geleceğine dair konuşmalar, Newcastle United'ın önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncuyla anlaşmaya ilgi duyduğuna yönelik iddialarla birlikte ayrılık ihtimallerini yeniden gündeme taşıdı; bu sırada İngiliz kulübünün transferle ilgili mali talepleri karşılayıp karşılayamayacağı sorusu da öne çıktı.

Bu gelişmeler, Newcastle'ın transfer piyasasındaki hamlelerine dair spekülasyonların arttığı bir dönemde geldi. Takımın teknik direktörü, Ocak 2027'de beklenen transferlerin niteliğini belirleyecek mali kısıtlamalardan söz etmiş ve teknik ekibin arzularının tek başına herhangi yeni bir anlaşmayı sonuçlandırmak için yeterli olmadığını vurgulamıştı.

Teknik direktör, Everton maçı öncesi yaptığı açıklamalarda kış transferlerinin mali kurallara tabi olacağını belirtti ve bunun teknik direktör için bir "dilek partisi" olmadığına dikkat çekerek beklenen hamlelerin oyuncu temin ekibiyle koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Bu açıklamalar, kulübün bütçesi ve mali yükümlülükleri göz önünde bulundurulmadan büyük transferlerin gerçekleştirilmesinin zorluğunu gözler önüne serdi.

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Dolaşan haberlere göre Newcastle, İngiliz forvetin adı son dönemde kulüple anılmasına rağmen Toney ile anlaşma dosyasını henüz açmış değil. Bu veriler, oyuncunun transferine ilişkin konuşmaların hâlâ spekülasyon çerçevesinde olduğunu ve onu kadroya katmak için müzakerelere başlandığına dair resmi bir teyit bulunmadığını gösteriyor.

Mali talepler, transferin önündeki en belirgin olası engellerden biri olarak öne çıkıyor. Haberlere göre Toney'in Al Ahli ile aldığı maaş haftalık 500 bin sterline yaklaşırken, Newcastle'da konuşulan maaş tavanı haftalık yaklaşık 150 bin sterlin seviyesinde bulunuyor; bu büyük fark, transferi tamamlamaya yönelik her girişimi zorlaştırabilir.

Buna karşılık, şu ana kadar Toney'in Al Ahli'den ayrılmaya ya da Newcastle'a transfer olmaya yaklaştığını teyit eden resmi bir işaret bulunmuyor; geleceği ise önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek fiili hamlelere bağlı kalmaya devam ediyor. Müzakerelere dair güvenilir bilgiler ortaya çıkana kadar, ayrılığına ilişkin haberler kesinleşmiş bir transfere dönüşmemiş birer ihtimal olmayı sürdürüyor.