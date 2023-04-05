Fransa'da şampiyonluk kovalayan Arjantinli süperstar, önümüzdeki sezon için efsanesi olduğu kulübe yaklaşıyor.

NE OLDU? Messi'nin Paris Saint-Germain'deki mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Arjantinli süperstar, henüz Parc des Princes'te yeni bir sözleşme imzalamadı.

Ve Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal ona büyük bir sözleşme teklif ederken Messi'nin gönlünün, Barcelona'ya dönmekten yana olduğu bildiriliyor.

Barcelona, geçen hafta onu geri getirme niyetlerini kamuoyuna net bir şekilde açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Messi'nin eski takım arkadaşı Yaya Toure, Marca ile yaptığı geniş kapsamlı röportajında, 35 yaşındaki oyuncunun kariyerini Camp Nou'da bitirmesini destekledi:

"Bakalım ne olacak. Barcelona'ya geri dönüp dönmeyeceğini göreceğiz. Ama ben onun efsanesi olduğu kulüpte kariyerini bitireceğini düşünüyorum.

"Hala bir sözleşmesi var ve şu anda PSG'de kariyerine devam ediyor. Bu yüzden, şu aşamada net konuşmak doğru olmaz."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin geleceği hakkında bir karar vermek için sezon sonuna kadar vakti var.

En azından 2024 Copa America'ya kadar Avrupa'da kalmak istediği bildiriliyor, ancak masada sadece PSG'den resmi bir teklif var.

Arjantinli yıldız, son haftalarda Paris Ultras taraftar grubu tarafından yuhalandı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi, Ligue 1 şampiyonluk yarışında Lens'i geçmek istedikleri maçta, PSG'nin en büyük kozlarından birisi olacak.