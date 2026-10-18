Yassine Bounou River Plate'e mi? Gerçeğe yaklaşan bir Fas rüyası

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, geleceğine dair spekülasyonların merkezine geri döndü. Kalecinin adı, Arjantin ekibi River Plate'e transfer olma olasılığıyla gündeme geldi; zira kaleci Santiago Beltran'ın Avrupa'ya gitmesi bekleniyor ve bu durum Arjantin kulübünü önümüzdeki dönemde kalesini koruyacak deneyimli bir isim arayışına itebilir.

Gazeteci Peter Coates, "Kalede" programına yaptığı açıklamalarda, River Plate'in büyük deneyime sahip bir kaleciyle anlaşma yolunu tercih edebileceğini belirterek Bounou'nun uygun seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Ancak Coates, Arjantin kulübünün transferi tamamlamak için yüksek bir meblağ ödemeye hazır olmasını olası görmediğini ifade etti.

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Coates, Faslı kalecinin transferine ilişkin dolaşan haberlerin hâlâ çelişkili olduğunu da sözlerine ekledi. Bazı iddialar River Plate'in Bounou ile anlaşmaya vardığını öne sürerken, diğer iddialar kalecinin kulübün masasındaki üç ya da dört seçenekten yalnızca biri olduğunu belirtiyor.

Gazeteci, iki taraf arasında nihai bir anlaşmadan söz etmenin hâlâ spekülasyon boyutunda kaldığının altını çizdi ve dolaşan bilgilerin şu ana kadar Bounou'nun Arjantin kulübüne transferinin yakın olduğuna dair kesin bir kanıt sunmadığını, bunun da kalecinin geleceğini birden fazla olasılığa açık bıraktığını vurguladı.

Bounou, hem uluslararası hem de Avrupa düzeyinde geniş bir deneyime sahip. Ayrıca Al Hilal'e katıldığından bu yana dikkat çekici performanslar sergiledi; bu da baskıyı kaldırabilecek ve şampiyonluk yarışına ortak olabilecek bir kaleci arayan bir kulüp için onu cazip bir seçenek hâline getiriyor.

Ancak herhangi bir transferin tamamlanması, Al Hilal'in tutumuna, olası maliyete ve River Plate'in kalecinin hizmetlerini almaya yönelik ilgisinin ciddiyetine bağlı kalmaya devam edecek.

Böylece Bounou'nun adı, iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldığına dair resmî bir teyit olmaksızın Arjantin kulübünün planlarında yer almaya devam ediyor.

Santiago Beltran'ın geleceği beklenirken, River Plate'in kaleci mevkisindeki hamlelerinin ana hatları ve Faslı kalecinin ortaya atılan bir seçenek olmaktan çıkıp kulübün gerçek bir hedefine dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki dönemde netleşebilir.