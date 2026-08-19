Rodri Hernandez'in Barcelona'ya transferi İspanyol basınında tartışmasız geçmedi; özellikle Manchester City oyuncusunu formasını giymeye ikna etmekte başarısız olan Real Madrid'e yakın bazı medya organlarının çelişkili tepkileri göz önüne alındığında.

Gazeteci David Sanchez, İspanya Milli Takımı kaptanının Katalan kulübünü tercih edip Real Madrid'i reddetmesinin ardından Madrid basınında onun değerlendirmesine dair yaşanan ani dönüşümle alay etti.

Sanchez, Marca Radyo aracılığıyla yayınlanan La Tribu programındaki konuşmasında şunları söyledi: "Yalnızca üç hafta önce Rodri stratejik bir transferdi, dünyanın en iyi orta saha oyuncusuydu ve gelecek sezon Jose Mourinho'nun takımına istenen şekli verecek adamdı."

Alaycı bir şekilde ekledi: "Ancak Rodri Barcelona'yı seçti ve Real Madrid'i reddetti, işte o andan itibaren söylem değişti. Rodri yaşlanmıştı, neredeyse bitmişti, yeni bir sakatlık geçirmesine dair büyük endişeler vardı, üstelik yüksek maaşı da cabası."

Bu söylem değişikliğinin, Real Madrid'in Rodri'yi kadrosuna katmadaki başarısızlığını kulüp için bir kazanç olarak sunma noktasına vardığını belirterek şöyle dedi: "Yani bir kurşundan sıyrılmayı başardılar. Gülmemiz gerekiyor, hatta onlara hayran olmalıyız."

Buna karşılık Sanchez, Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katarak çifte bir kazanç elde ettiğini değerlendirerek şunları açıkladı: "Bu, Barcelona ve Joan Laporta için tamamen başarılı bir transfer, çünkü kulüp yalnızca dünyanın en iyi ön libero oyuncusuyla anlaşmakla kalmadı, aynı zamanda onu ezeli rakibi Real Madrid'in elinden de kaptı."

Sözlerini iki kulübün tercihleri arasında alaycı bir karşılaştırmayla noktaladı: "Real Madrid'in Diomande'si var, Barcelona'nın ise Rodri'si. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz."