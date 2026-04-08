Yasla: Maç Al-Ahli'den çalındı... Hakem bizden ligi unutmamızı istedi!

Al-Ahli Jeddah'ın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, Çarşamba akşamı Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldıkları şok maçın ardından ateşli açıklamalarda bulundu.

Maçta, hakemin Al-Ahli'ye iki penaltı vermeyi reddetmesi, sonuncusu maçın bitimine saniyeler kala, tartışmalara yol açtı ve bu durum Jaisle ile oyuncuların öfkesini patlattı.

Maç sonrası basın toplantısında Yaisle, "Bugün olanları kabul etmek zor, özellikle de dördüncü hakemin oyuncularla konuşurken, onlara Asya Şampiyonası'na odaklanmalarını ve ligi unutmalarını istemesi, takım içinde öfkeli tepkilere yol açtı" dedi.

"Bu sonucu ve maçın geçtiği olağanüstü koşulları kabullenmek için uzun zamana ihtiyacımız var, özellikle de maçın bitiminden hemen önce bizim lehimizde olan iki net penaltının verilmemesi nedeniyle" diye ekledi.

Alman teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün maçın bizden bazı haklarımızı aldığını hissettik. Başarılar elde etmek ve şampiyonluklar kazanmak için çok çalışıyoruz, ancak bu tür kararlar sahadaki görevimizi daha da zorlaştırıyor."



