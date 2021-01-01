Yasin Öztekin Samsunspor'da
TFF 1.Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, Sivasspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Sivasspor forması giyen Yasin Öztekin, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta bir gol atabildi.
Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, 2010-11 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Ankara ekibinde iki sezon top koşturan Yasin, daha sonra Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formalarını giydi.
Süper Lig hasretine son vermek isteyen Samsunspor ise bu sezonun ilk yarısında topladığı 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında Altay'ı konuk edecek.
Hoş geldin Yasin Öztekin 💪🔥— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) January 15, 2021
Kulübümüz, Süper Lig’de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yasin Öztekin’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/u94ac67oWl