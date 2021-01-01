1. Lig

Yasin Öztekin Samsunspor'da

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Yasin Oztekin Sivasspor
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Samsunspor, Sivasspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

TFF 1.Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, Sivasspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Sivasspor forması giyen Yasin Öztekin, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta bir gol atabildi.

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    Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, 2010-11 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Ankara ekibinde iki sezon top koşturan Yasin, daha sonra Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formalarını giydi.

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    Süper Lig hasretine son vermek isteyen Samsunspor ise bu sezonun ilk yarısında topladığı 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında Altay'ı konuk edecek.

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