Yasin Öztekin Samsunspor'da

Samsunspor, Sivasspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

TFF 1.Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, 'un tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Sivasspor forması giyen Yasin Öztekin, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta bir gol atabildi.

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Futbola altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, 2010-11 sezonunda 'ne transfer olarak kariyerine adım attı. Ankara ekibinde iki sezon top koşturan Yasin, daha sonra , Kayseri Erciyesspor, ve formalarını giydi.

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Süper Lig hasretine son vermek isteyen Samsunspor ise bu sezonun ilk yarısında topladığı 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında 'ı konuk edecek.