Yasin Öztekin: "Fenerbahçe'ye gitmeyi isterdim..."

Göztepe'nin deneyimli kanat oyuncusu, şartların oluşması halinde Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyebileceğini söyledi.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in geçtiğimiz gün Yasin Öztekin transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini ancak oyuncunun da bu transfere sıcak bakmadığını açıklaması oldukça ses getirmişti.

Konuyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yasin, "Fenerbahçe'ye transferim için başkanlar görüşmüş. Ama görüşmeler olgunlaşmadı. Olgunlaşsaydı, ben de kararımı verirdim. Böyle bir teklif almak benim için çok gurur verici. Başkanıma her zaman Göztepe'de mutlu olduğumu söyledim. Eğer Göztepe'nin menfaatleri doğrultusunda görüşmeler olgunlaşıp, başkanım da izin verseydi Fenerbahçe'ye gitmek isterdim." diye konuştu.

31 yaşındaki oyuncu, Göztepe forması altında ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı.