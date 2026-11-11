İspanya ve Athletic Bilbao kalecisi Unai Simon, Real Madrid’in yıldızı Thibaut Courtois’ya övgüler yağdırdı. Yashin Ödülü’nün sahibi, Courtois’yı olağanüstü bir profesyonel olarak nitelendirdi ve onun 21. yüzyılın en iyi kalecisi olarak görülmeyi hak ettiğini söyledi.

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Simon'dan rakibi Courtois'ya örnek sportmenlik

2026'daki göz kamaştırıcı performansını Yaşin Ödülü'yle taçlandıran İspanya kalecisi Unai Simon, Real Madrid'deki rakibi Thibaut Courtois'ya övgüler yağdırarak dikkat çekici bir tevazu gösterdi.

Onda Cero'ya konuk olan Simon'a, Belçikalı millî kalecinin oyununu yakından incelediğini söylediği önceki açıklamaları soruldu.

Bireysel ödüllerin değerlendirmesini etkilemesine izin vermeyen Simon, Courtois'nın dünya çapındaki konumunu tereddütsüz teslim etti.

Courtois, mükemmelliğini korumak için «hayvan gibi» çalışıyor

Simon, Dünya Kupası sırasında yaptığı övgüleri öğrendiğinde Courtois'nın gerçekten duygulandığını anlattı. Bu da iki usta kaleci arasındaki karşılıklı saygıyı pekiştirdi.

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Simon, Edu Pidal'a, «Bence bunu biliyor ya da böyle hissediyor. Her gün çok çalışan, son derece mütevazı bir kaleci olmasına seviniyorum,» dedi.

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«Her sezon olağanüstü bir performans sergiliyorsa bunun nedeni hayvan gibi çalışması olmalı. Bu yüzden dünyanın en iyi kalecisi olduğunu bildiğini düşünüyorum. Hatta bu yüzyılın en iyi kalecisi olduğunu bile söyleyebilirim.»

Futbolcu değerlendirmelerinde sahte tevazuya yer yok

Röportajı yapan kişinin, bir takım arkadaşını seçerek ya da bu unvanı kendisi için isteyerek daha taraflı davranıp davranmaması gerektiğini sorması üzerine Simon, kulüp rekabetini bu değerlendirmeye karıştırmayı kesin bir dille reddetti.

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Simon gülerek, «Hayır, yalan söylemeyeceğim. Hadi ama, sanki ‘Hayır, en iyisi benim’ diyeceğim. Hayır, demem,» dedi.

Bu açık sözlü değerlendirme, kulüp armalarından bağımsız olarak en üst düzey performansı takdir eden, modern futbola ilişkin olgun ve tarafsız bakış açısını ortaya koyuyor.

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Millî maçlar öncesinde üst düzey standartları korumak

Alanının en iyilerine duyduğu hayranlık, İspanya'nın yaklaşan maçlarına hazırlanırken Simon'ın Lezama'daki günlük çalışmalarına da motivasyon sağlıyor.

İspanya'nın şampiyonluğa ulaştığı 2026 Dünya Kupası boyunca sekiz maçta yalnızca bir gol yiyen Simon'ın standartları, övgüyle söz ettiği efsanelerinkiyle aynı düzeyde.

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Athletic Bilbao'nun yıldızı, İspanya millî takımı yoluna hız kesmeden devam ederken bu üst düzey konsantrasyonunu sahaya taşımayı hedefliyor.