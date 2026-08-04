Yaşayan bir efsane: İsmail Ahmed, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Lübnan ekibi Riyadi Kulübü'nün oyuncusu Mısırlı yıldız İsmail Ahmed, tek maçta 3 double-double kaydeden en yaşlı basketbolcu olarak "Guinness" Rekorlar Kitabı'na girerek 49 yaş 243 gününde eşi görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı.

Ahmed, "Facebook" sitesindeki resmi sayfası üzerinden Pazartesi günü bu istisnai başarıyı duyurdu ve takımı Riyadi'yi Hikme ile karşı karşıya getiren belirleyici final maçının devre arasında dünya rekorlar kitabının sertifikasını aldığı bir fotoğrafını paylaştı.

Bu ödüllendirme, ideal bir zamanlamayla geldi; çünkü Riyadi'nin, en iyi 7 maç sistemiyle oynanan final serisinin yedinci ve belirleyici maçında Hikme'yi 100-79'luk ezici bir sonuçla yenerek Lübnan Basketbol Ligi şampiyonluğunu kazanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Ahmed, bu tarihi rekoru geçtiğimiz 24 Mayıs'ta, takımının Lübnan Ligi karşılaşmaları kapsamında Homenetmen Beyrut'a karşı çıktığı mücadelede kırmıştı.

İsmail Ahmed, Arap basketbol dünyasının yaşayan en önemli efsanelerinden biri sayılıyor; profesyonel kariyeri, Lübnan ekibi Riyadi ve Mısır ekibi İttihad İskenderiye ile onlarca yıllık kesintisiz parlaklık ve başarılara uzanıyor.

Mısırlı yıldız, dolu dolu geçen kariyeri boyunca Lübnan Ligi şampiyonluğunu 17 kez kazandı; bunların 16'sı Riyadi ile, bir tanesi ise Homenetmen Beyrut ile geldi. Ayrıca İttihad İskenderiye ile 3 Mısır Ligi şampiyonluğunu da kupa koleksiyonuna ekledi.

Ahmed'in başarıları yalnızca yerel düzeyle sınırlı kalmadı, Asya kıtasına da uzandı; kıtanın en üst düzey turnuvası olan Asya Kulüpler Şampiyonası'nı Lübnan ekibi Riyadi ile 2011 ve 2024 yıllarında iki kez kazandı.

Milli takımlar düzeyinde ise Ahmed, Mısır Milli Takımı ile Afrika Basketbol Şampiyonası'nda iki bronz madalya elde etmeyi başardı; böylece Arap sporunda yükselen nesiller için bir ilham kaynağı sayılan istisnai kariyerine uluslararası bir boyut daha ekledi.