Yasal boyut patlıyor: Hilal'in Cancelo'ya dava açma hakkı var mı?

Hukukçu Türki el-Şemmari, Portekizli João Cancelo'nun Hilal kampında bulunmamasının kulübe otomatik olarak Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) başvurma hakkı tanımadığını vurgulayarak, olayın tek başına sözleşmenin feshini ya da tazminat talebini gerektirecek bir sözleşme ihlalinin varlığını kanıtlamaya yetmediğini açıkladı.

El-Şemmari, "Okaz" gazetesine yaptığı açıklamalarda, Hilal'in herhangi bir tırmandırıcı adım atmadan önce, öncelikle oyuncuya kampa katılma tarihinin resmi olarak bildirildiğini ve devamsızlığının izinsiz ya da yasal bir gerekçe olmaksızın gerçekleştiğini kanıtlaması gerektiğini, bunun yanı sıra dönmesini talep eden resmi ihtarnameler göndermesi gerektiğini açıkladı.

El-Şemmari, yönetmeliklerin başlangıçta kulübe, oyuncuya durumunu açıklaması ve kendini savunması için tam bir fırsat tanınmasıyla birlikte, sözleşmede öngörülen ihtar, para cezası ya da mali kesinti gibi disiplin cezalarını uygulama hakkı verdiğine dikkat çekti.

Devamsızlığın sürmesi ve tüm bildirimlerin göz ardı edilmesi halinde ise durumun, kulübe sözleşme ilişkisini meşru bir şekilde sonlandırma imkanı tanıyan esaslı bir sözleşme ihlaline dönüşebileceğini belirtti.

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El-Şemmari, Hilal'in tüm yasal adımları tamamlamadan FIFA'nın Uyuşmazlık Çözüm Odası'na başvuramayacağını, ancak o zaman sözleşmenin feshinin meşruiyetini kanıtlayarak zararlar için tazminat talep edebileceğini, ihlalin sözleşmenin korumalı döneminde gerçekleştiğinin kanıtlanması halinde cezaların oyuncuyu sportif olarak da kapsayacak şekilde genişleyebileceğini ekledi.

Hilal'in hukuki konumunun gücünün, medyada dolaşan söylentilere ya da oyuncunun antrenmanlara katılmamasına değil; sözleşmeyi, resmi bildirimleri, ihtarnameleri ve devamsızlığın acil bir durum değil kasıtlı olduğunu kanıtlayan tüm delilleri içeren eksiksiz bir hukuki dosyanın varlığına bağlı olacağını vurguladı.

Bu gelişme, João Cancelo'nun Hilal'in Avusturya'daki hazırlık kampına katılmamasının sürmesi ve oyuncunun Barcelona'ya kesin dönüş yapma isteğine işaret eden raporlar arasında yaşanırken; Hilal, sözleşmesinin satışına onay vermek için 15 milyon euro almakta ısrar ediyor, iki kulüp arasındaki müzakereler ise hâlâ devam ediyor.