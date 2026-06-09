Yas tutan Turuncu Aslanlar: Fransa, Dünya Kupası biletini kaptı

Hollanda Kadın Milli Takımı, Salı günü oynanan Dünya Kupası elemeleri son maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Ancak bu sonuç, B Grubu'nda birinci sırayı almak için yeterli olmadı; bu sırayı Fransa aldı. Fransızlar, İrlanda'yı 1-0 yenerek 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Hollanda, maçın başlangıcından itibaren üstünlük kurdu ve ilk yarının ortasında skoru açtı. Wieke Kaptein, sol kanattan gelen ortayı doğru bir şekilde değerlendirdi ve topu direğe çarptırarak kafayla ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra, Chelsea'nin orta saha oyuncusunun kafası isabetli olmadı.

Polonya, Oranje'nin 1-0 öne geçmesinin ardından tempoyu artırdı ve Hollanda kalesi önünde birkaç tehlike yarattı. Buna rağmen ev sahibi takım, Almelo'da devre arasına çok az bir farkla önde girdi. Bu arada Fransa, İrlanda'ya gol attı ve böylece Dünya Kupası bileti artık Oranje Leeuwinnen'in elinde değildi.

Oranje, maçın 60. dakikasında farkı ikiye çıkardı: Romée Leuchter, sağdan gelen ortada savunmacısını akıllıca geçip güzel bir vole vuruşuyla golü buldu. Bu, önemli bir anda gelen bir goldu, çünkü Polonya, Hollanda topraklarında pes etmiyordu.

Liz Rijsbergen, Polonya kalecisiyle karşı karşıya kalıp sol alt köşeye soğukkanlılıkla vuruşunu yapınca skor 3-0 oldu. Polonya, Ewelina Kamczyk'in penaltı golüyle onurunu kurtardı, ancak bu Oranje'nin galibiyetini tehlikeye atmadı.

Hollanda, Salı akşamı görevini başarıyla yerine getirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı. Fransa'dan gelen haberlere göre, Fransız takımı bir kırmızı kart görmesine rağmen İrlanda'yı 1-0 yendi, bu da teknik direktör Arjan Veurink'in takımının ikinci sırada kalması ve Dünya Kupası bileti için play-off'lara katılmak zorunda kalması anlamına geliyor.

A Grubu'nda grup birincisi olamayan tüm ülkeler play-off'lara katılabilir. 2027 Dünya Kupası play-off'ları iki turdan oluşur. 1. Tur daha sonra iki "yol" olarak bölünür. Yol 1'de A Grubu'nun tüm ikincileri ve üçüncüler, C Grubu'nun birincileri ve en iyi ikincileriyle, bir iç saha ve bir deplasman maçı oynar.

Play-offların 2. Yolu'nda ise A Grubu'nun tüm dördüncü sıradaki takımları ile B Grubu'nun grup birincileri, B Grubu'nun ikinci ve üçüncü sıradaki takımlarıyla karşılaşır. Ardından 2. Tur, A Grubu'nun grup birincilerinin yanı sıra hangi ülkelerin final turuna yükseleceğini belirler. Yol 1'in galibi, Yol 2'deki maçların galibi ile karşılaşır. Yedi ülke play-offlar yoluyla Dünya Kupası'na katılır. Ayrıca bir ülke kıtalararası play-offlara katılır.