Al-Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın forveti Firas el-Bureykan'ın adı, "Şot" podcast kaynaklarının onun 145 puanla kıtasal ödülü kazandığını açıklamasının ardından, Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü yarışının odak noktası haline geldi. Bu açıklama, şampiyonun kimliğinin resmen duyurulmasından yaklaşık bir ay önce geldi.

"Şot" podcast kaynaklarının aktardığına göre Bureykan, ödül için verilen mücadeleden galip çıkmayı başardı. Suudi taraftarların ilgisini çeken bu haber, yarışmada Suudi isimlerin güçlü varlığı ortasında, Asya kıtasının en iyisi unvanını kimin taşıyacağını merakla bekleyen taraftarları heyecanlandırdı.

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Bu bilgiler resmen doğrulanırsa, bu şampiyonluk, kulübü ve milli takımıyla dikkat çekici performanslar sergileyen, önemli yerel ve kıtasal müsabakalarda yer alan ve Suudi futbolunun en önemli yıldızları arasındaki konumunu pekiştirmek isteyen Al-Ahli forvetinin kariyerinde önemli bir kilometre taşı olacak.

Yarış, Asya bireysel ödüllerinde zengin bir geçmişe sahip olan Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanı Salem el-Devseri'den de uzak görünmüyor. Daha önce iki kez Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan Devseri, seçkin kariyerine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor.

Suudi futbolunun kıtasal ödül kürsülerindeki varlığını sürdürme hedefleri göz önüne alındığında yarış ek bir önem kazanıyor; özellikle de bireysel ödüller, oyuncuların sezon boyunca gösterdikleri konum ve etkinin bir yansımasını temsil ettiği ve taraftarlara en önemli yıldızlarının farklı müsabakalardaki başarılarını karşılaştırma fırsatı sunduğu için.

Firas el-Bureykan'ın 145 puan aldığına dair dolaşan haberlere rağmen, kazananın kimliği organizasyon kurumundan resmi bir teyide ihtiyaç duyuyor. Böylece taraftarlar belirleyici bir beklentiyle karşı karşıya kalıyor: Al-Ahli forveti Asya ödülünü kazanacak mı, yoksa nihai sonuç başka bir sürpriz mi taşıyacak?



