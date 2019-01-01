Yarış devam ediyor! Terim mi, Obradovic mi?

Gillette Milliyet Yılın Spor Ödülleri için oylama devam ediyor.

#SporunEnİyileri senin oyunla belli oluyor.

Yılın antrenörü oylamasında; Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Fatih Terim, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Tahincioğlu Basketbol Ligi şampiyonu ve Euroleague finalisti olan Zeljko Obradovic, Vakıfbank ile CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Giovanni Guidetti, Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda finale kalan Tofaş'ın Başantrenörü Orhun Ene ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'u şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk yer alıyor.