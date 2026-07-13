Yarı final öncesi şok bir tahmin… Fransa, İspanya’yı 4-0’lık skorla ezip geçecek

ABD’li “CBS Sports” kanalından spor yorumcusu Joy Polian, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasında oynanacak maçın arifesinde, Les Bleus’un 3 ya da 4 gol farkla ezici bir galibiyet alacağı yönündeki tahmini ile geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Poulián, televizyon röportajında şunları söyledi: “Fransa, İspanya’nın çok ötesinde. Fransa, bu İspanya milli takımını 3 veya 4-0 yenebilir.”

Amerikalı yorumcu, tahminlerini Fransız milli takımının her alanda bariz üstünlüğüyle gerekçelendirerek şöyle devam etti: “Defansif açıdan, Fransız milli takımı eleme turlarında hiç gol yemedi; harika bir kalecisi ve son derece sağlam bir savunması var. Fransız milli takımı tüm pozisyonlarda muazzam bir güce sahip.”

Ayrıca, “Herhangi bir oyuncunun performansı iyi olmazsa, maçın gidişatını değiştirebilecek dünya çapında bir oyuncuyla değiştiriliyor,” diyerek Fransız yedek kulübesinin derinliğini denklemin belirleyici bir faktörü olarak gösterdi.

Buna karşılık Polian, İspanya’nın eleme turlarındaki performansını eleştirdi ve şöyle açıkladı: “Hücumda İspanya milli takımı en iyi seviyesini gösteremedi; Lamine Yamal’ın en iyi halini de göremedik.”

Fransız milli takımı, çeyrek finalde Fas’ı 2-0’lık rahat bir skorla mağlup ettikten sonra morali yüksek bir şekilde maça çıkıyor. Didier Deschamps’ın oyuncuları, bu maçta tam anlamıyla hakimiyet kurmuş ve dikkat çekici bir savunma sağlamlığı sergilemişti.

İspanya milli takımı ise, La Roja’nın savunmasında bazı açıklar ortaya çıkan maçta, Mikel Merino’nun attığı kritik gol sayesinde Belçika’yı 2-1 yenerek turu geçmeyi son dakikalara kadar beklemek zorunda kaldı.