Yargıtay, Aziz Yıldırım’ın beraat kararını usulden bozdu

Yargıtay, futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararına göre Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.

NTV muhabiri Gökhan Gerçek, usulden bozma kararıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

Haberin devamı aşağıda

“Beraat kararı bozuldu ama bu usulen bir yargılama olacak. Esastan bozmadı, beraat kararını onadı ama bazı usul eksiklikleri tespit etti. Dosyası ayrılan sanıklarla birlikte yargılanmama vurgusu yaparak usulden bozdu. Çok sayıda firari sanık vardı. O dosyaların ayrılarak bu sanıklarla ilgili hüküm kurulabileceğini tespit etti. Yargılama yeniden yapılacak ama, örgüt kurmak ve şike iddiaları yöneltilmeyecek. Esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Yerel mahkeme beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay’a gönderecek.”

Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanığın “şike” ve “örgüt” suçundan beraatine karar vermişti. Heyet, sanık Aziz Yıldırım’a “örgüt kurmak” suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını iptal ederek, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle Yıldırırım’ın beraatine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım hakkında Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda İBB, Karabük, Ankaragücü ve ile yaptığı maçlarda “şike”, - , Eskişehir-Trabzonspor ve Trabzonspor-İBB maçlarında ise “teşvik primi” suçlarından verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezası ve 1 milyon 312 bin 500 liralık adli para cezasının iptaline karar vererek, bu suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle Yıldırım’ın beraatine karar vermişti.