Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İspanya'nın cumartesi akşamı Çekya'yı 3-1 yendiği UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında imzasını attı.

Yamal, İspanya adına maçın altıncı dakikasında skoru açmayı başardı.

Yamal, İspanya'nın son iki maçında da İngiltere ve Hırvatistan karşısında fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Mister Chip" hesabı, X platformunda, Yamal'ın Anton Zemlyanukhin'den bu yana üst üste 3 milli maçta ilk 6 dakika içinde gol atan ilk oyuncu olduğunu belirtti.

Zemlyanukhin bu başarıyı Kırgızistan Milli Takımı ile Aralık 2017 ile Mart 2018 arasında, Brunei karşısında ilk dakikada, Myanmar karşısında beşinci dakikada ve Hindistan karşısında ikinci dakikada gol atarak elde etmişti.

Yamal ise bu başarıya, İngiltere karşısında ikinci dakikada, Hırvatistan karşısında yine ikinci dakikada ve Çekya karşısında altıncı dakikada gol atarak ulaştı.







