Yapay zekaya göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali nasıl?

Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin zafere ulaşma ihtimalini yapay zeka nasıl değerlendirdi?

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde

Rakibiyle derbiye çıkacak

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini nasıl değerlendirdi?

NE OLDU? Süper Lig'de 36 haftada topladığı 99 puanla Galatasaray bitime iki hafta zirvedeki yerini koruyor. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri, Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek ve kritik karşılaşmada şampiyonluk düğümü çözülebilir.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Şampiyonluk düğmünün çözülebileceği haftada yapay zeka iki takımın da şampiyonluk şansını değerlendirdi.

YAPAY ZEKANIN TAHMİNLERİ: "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şanslarını hesaplamak için, iki takımın kalan iki maçta alabilecekleri muhtemel sonuçlara göre puan durumlarını değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu sonuçlara göre olasılıklar:

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Olası Senaryolar ve Şampiyonluk Şansları

Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe'yi yenerse:

Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 105 puan

Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 103 puan

Galatasaray: 102 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 102 puan

Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 96 puan

Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 94 puan

Fenerbahçe: 93 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 93 puan

Sonuç: Galatasaray şampiyon olur.

Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe ile berabere kalırsa:

Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 103 puan

Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 101 puan

Galatasaray: 100 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 100 puan

Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 97 puan

Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 95 puan

Fenerbahçe: 94 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 94 puan

Sonuç: Galatasaray şampiyon olur.

Galatasaray 37. hafta Fenerbahçe'ye yenilirse:

Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 102 puan

Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 100 puan

Galatasaray: 99 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 99 puan

Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 3 (38. hafta kazanırsa) = 99 puan

Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 1 (38. hafta berabere kalırsa) = 97 puan

Fenerbahçe: 96 puan (37. hafta) + 0 (38. hafta kaybederse) = 96 puan

Sonuç: Galatasaray kazanırsa şampiyon olur, berabere kalırsa yine şampiyon olur. Ancak Galatasaray kaybederse ve Fenerbahçe kazanırsa, Fenerbahçe şampiyon olur.

Şampiyonluk Olasılıkları

Galatasaray: Kazanırsa: %100, Berabere kalırsa: %100, Kaybederse: %66 (Fenerbahçe'nin son maçı kazanamaması durumunda)

Fenerbahçe: Kazanırsa: %33 (Galatasaray'ın son maçı kaybetmesi durumunda)

"Genel olarak, Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok yüksek, özellikle ilk maçta Fenerbahçe karşısında alacağı sonuç çok kritik. Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı ise daha düşük, çünkü Galatasaray'ın puan avantajı ve kalan maçlarda alabileceği sonuçlar Fenerbahçe'nin önünde büyük bir engel oluşturuyor."