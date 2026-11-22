Makinenin hiçbir duygusu ya da hissi yoktur. Bu nedenle Kooora, yapay zekâya tartışmalı birkaç soru yöneltmeye ve yanıtları editoryal müdahale olmadan aktarmaya karar verdi.

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Serinin bugünkü bölümünde yönelttiğimiz soru, şu sıralar futbolseverlerin merakını kamçılıyor: "Premier Lig'in 11. haftasındaki Liverpool - Manchester United maçının beklenen skoru ne?"

(Not): Tüm yanıtlar, içerebilecekleri dil ya da bilgi hatalarıyla birlikte, yapay zekânın verdiği şekliyle aktarılmıştır.

Yanıt:

Liverpool ile Manchester United arasında bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Anfield'da oynanacak maçın beklenen sonucu Liverpool'un 2-1 ya da 3-1 kazanması. Karşılaşma için en mantıklı senaryo olarak 2-1 öne çıkıyor.

Bu tahminin gerekçeleri:

1. Bu sezon sıralamada ve sonuçlarda büyük fark:

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Liverpool, 11. haftaya 10 maçta topladığı 18 puanla (5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi) 5. sırada giriyor. 14 gol atan ekip, kalesinde yalnızca 10 gol gördü. Buna karşılık Manchester United, 10 maçta topladığı sadece 8 puanla 19. sırada (sondan bir önceki) bulunarak oldukça zor bir dönem geçiriyor. Yalnızca bir galibiyet alabilen ekip, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken kalesinde 19 gol gördü.

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2. Liverpool'un saha avantajı ve hücum ivmesi:

Maç Anfield'da oynanacak ve istatistiksel göstergeler Liverpool'a %56,6 kazanma ihtimali veriyor. Bu oran Manchester United için %21, beraberlik için ise %22,4.

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Ayrıca Liverpool, geçen hafta deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yenmenin verdiği yüksek moralle sahaya çıkacak. United ise Aston Villa ile 4-4 biten heyecanlı maçta puan kaybetti.

3. Fiziksel durum ve eksikler:

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Liverpool, kaptan Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve Jeremie Frimpong'un antrenmanlara dönmesiyle dev maç öncesinde kilit isimlerine kavuştu. Ancak Hugo Ekitike ve Conor Bradley'nin yokluğu sürüyor.

Manchester United ise Lisandro Martinez ve Harry Maguire'ın dönüşüne rağmen sakatlıkları bulunan forvet Benjamin Sesko ile orta saha oyuncuları Manuel Ugarte ve Carlos Baleba'dan yoksun. Bu durum, Anfield baskısı karşısında takımın hücum gücünü ve orta sahadaki dengesini zayıflatıyor.

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4. Manchester United neden gol atabilir?

Sonuçlarındaki düşüşe rağmen United, 10 maçta 14 gol attı (neredeyse Liverpool'unkiyle aynı gol sayısı) ve boş alanları ve kontra atakları değerlendirebilecek kapasiteye sahip. Bu da sahadan bir şeref golüyle ayrılmasını oldukça olası kılıyor. Ancak belirgin savunma sorunları, Liverpool'un hücumuna 90 dakika boyunca direnmesini zorlaştırıyor.

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Sonuç:

En olası sonuç Liverpool'un 2-1 kazanması. Ev sahibi, Crystal Palace karşısında yaptığı gibi erken üstünlük kurup fırsatları değerlendirirse skor 3-1'e kadar açılabilir.