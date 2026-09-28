Jürgen Klopp, teknik direktör olarak başında bulunduğu ilk iki maçının ardından "Die Mannschaft" tarihinin en kötü başlangıcına imza atarak Almanya Milli Takımı tarihine yanlış kapıdan girdi. Bu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunun başlangıcında yaşandı.

Alman Milli Takımı, Yunanistan karşısında karşılıksız bir golle mağlup oldu. İlk maçında ise Hollanda ile 1-1 berabere kalmış, böylece ilk iki hafta sonunda yalnızca bir puan toplamıştı. Bu, milli takımın hiçbir teknik direktörünün daha önce yaşamadığı bir başlangıç oldu.





1937'de Sepp Herberger ve 1965'te Helmut Schön, Almanya ile yolculuklarına ilk iki maçta galibiyet alamadan başlamıştı; ancak her ikisi de bu iki maçta berabere kalmıştı. Klopp ise bir yenilgi ve bir beraberlik aldı ve böylece Alman Milli Takımı tarihinin en kötü başlangıcının sahibi oldu Marca gazetesine göre.

Zorlu başlangıca rağmen Alman teknik direktör, erken sonuçların önemini azaltmaya çalıştı; görevi devralmadan önce Alman futbolunun zor bir dönemden geçtiğinin farkında olduğunu ve milli takıma tüm sorunları bir gecede çözmek için gelmediğini vurguladı.

Klopp, gelişmenin zaman aldığını söyledi ve milli takımın gelecekte, karşısına çıkan her rakibi zorlayacak bir seviyeye ulaşacağını vurguladı. Ayrıca taraftarlardan ve eleştirmenlerden, sorumluluğu yeni oyunculara yüklemek yerine eleştirilerini kendisine yöneltmelerini istedi.

Alman teknik direktör, milli takımın "çok kötü" olduğuna inanmasını gerektiren bir sebep görmediğini ekledi; ancak aynı zamanda Almanya'nın eskiden olduğu seviyede olmadığını da kabul etti.

Klopp'un açıklamaları, eski Alman Milli Takımı yıldızı Bastian Schweinsteiger'in takıma yönelik daha sert eleştirileriyle aynı döneme denk geldi. Schweinsteiger, "Die Mannschaft"ı artık birinci sınıf milli takımlardan biri olmadığını belirterek nitelendirdi ve takımın orta seviyeli bir ekip haline geldiğini, farkı yaratabilecek oyunculardan yoksun olduğunu değerlendirdi.

Schweinsteiger, Yunanistan'ın bile maçları değiştirebilecek oyunculara sahip olduğuna dikkat çekti; Klopp'a destek verdi ve ondan, futbolda bilinen fikirlerini uygulayabilecek bir takım kurmasını istedi.

Almanya, önümüzdeki iki haftada rotasını düzeltme fırsatına sahip. Bu maçlarda önce Sırbistan'ı ağırlayacak, ardından Yunanistan'a konuk olacak. Bu iki sınav, Klopp'a zorlu tarihi başlangıcın ardından kağıtlarını yeniden düzenleme fırsatı verebilir.











