Yamal ya da Mbappe değil: David Silva, Ballon d'Or için sürpriz bir ismi seçti

İspanyol yıldız David Silva, 2026 Ballon d'Or'u kazanacak sürpriz bir aday açıkladı ve bu sezon Barcelona ile Real Madrid arasında La Liga şampiyonluğu mücadelesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

David Silva, 2023 yazında futbolu bırakana kadar hepimizi futbol yeteneğiyle büyüledi. Kanarya Adaları doğumlu 40 yaşındaki oyuncu, Valencia, Manchester City ve Real Sociedad formalarıyla başarılı bir futbol kariyeri geçirdi; ayrıca 2006 ile 2018 yılları arasında İspanya Millî Takımı'nı da temsil etti.

Futbolu bırakmasından üç yıl sonra, şimdi Hong Kong'daki Supreme Chatin takımıyla yalnızca tek bir maç için oynayacağını açıkladı.

Silva, "Cope" radyosundaki "El Partidazo" programında, Ballon d'Or ödülü için adayını açıkladı ve ödülün bir İspanyol oyuncuya gitmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Silva, Ballon d'Or'u kazanması için hâlihazırda Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu olan Fabian Ruiz'i seçti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Benim için en önemli şey takım çalışmasıdır, çünkü onsuz kazanmak mümkün değildir. Ama tamam, eğer ödülü birine vermem gerekseydi, bu Fabian olurdu, çünkü son iki yılda en çok kupayı kazanan oyuncu o. Önce Paris Saint-Germain için, sonra da millî takım için önemli bir oyuncu oldu. Yeterince takdir görmüyor, nedenini bilmiyorum, çünkü harika bir oyuncu. Ona çok hayranım ve sessizce muazzam bir iş çıkardı."

Şunları ekledi: "Rodri zaten kazandı; yoksa onu da anardım."

Real Madrid'e ve Barcelona ile arasındaki altı puanlık farkı kapatıp ligi kazanma ihtimaline gelince, cevabı kesindi: "Barcelona bu şekilde devam ederse, bu imkânsız olur."

Devam etti: "Çok yüksek bir seviyede oynuyor ve bu teknik direktörle (Flick) birlikte uzun yıllardır harika bir performans sergiliyor; kadrosunu da mükemmel şekilde güçlendirdi. Bu seviyede devam ederse, rakibi olmaz."

Bununla birlikte, Real Madrid'in Real Madrid olduğunu da belirtti: "Asla hesap dışı bırakılamaz, çünkü harika oyunculara sahip ve lig sonuna kadar seviyeyi yakın tutabilirse mücadele edebilir. Ama tekrar ediyorum, Barcelona bu seviyede devam ederse, bunu pek düşünmüyorum."