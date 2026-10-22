Barcelona dinlenmeyi bilmiyor. Teknik direktör Hansi Flick takıma bir gün izin verdiğinde bile oyuncuların heyecanı ve bağlılığı doruk noktasında. Bu durum, bugün perşembe günü "Ciutat Esportiva Joan Gamper" tesislerinde açıkça kendini gösterdi; Alman teknik adam oyuncularına dinlenmeleri için bir gün izin vermesine rağmen, aralarından 10'u Katalan kulübünün tesislerine kendi istekleriyle gelmeyi seçti.

Katılanlar arasında Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Gerard Martin, Xavi Espart ve Szczesny'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan oyuncular Bardghji, Christensen, Kounde, Eric Garcia ve Dani Olmo da yer aldı. Bu liste, Katalan gazetesi "Sport"un aktardığına göre, sezonun en zorlu dönemlerinden birinde takım üyelerinin ne kadar özverili olduğunu yansıtıyor.

Flick'in kararı son derece mantıklıydı; Katalan takımının oyuncuları, Paris Saint-Germain'e karşı oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından Paris'ten sabah saat 3.30 civarında dönmüştü. Takımın dün çarşamba günü bir toparlanma antrenmanı yapmış olması ve önümüzdeki pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico maçının yaklaşması göz önüne alındığında, teknik direktör güçlerini toplamaları için oyunculara bir gün dinlenme izni vermenin uygun olacağını düşündü. Buna rağmen, birçoğu bu günü çalışmaya devam etmek için değerlendirmeyi seçti.

Katalan gazetesi, kaleci Wojciech Szczesny'nin bu konuda en çarpıcı örneklerden biri olduğunu ekledi. Kendine özgü kişiliği nedeniyle sıklıkla şakaların konusu olan Polonyalı, günlük işine karşı aslında tartışmasız bir bağlılığa sahip.

Oyuncuların "Ciutat Esportiva"ya (antrenman merkezi) gelişlerini düzenli olarak takip eden "Sport", Szczesny'nin neredeyse hiç devamsızlık yapmadığını gözlemledi; antrenmanların seçmeli olduğu günlerde bile kaleci, isterse yalnızca spor salonundaki (jim) antrenmanla sınırlı kalsa dahi, işine devam etmek için her zaman sportif tesislerde bulunmaya özen gösteriyor. Szczesny bu bağlılığını bugün perşembe günü bir kez daha teyit etti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Şu anda bir dizi oyuncu sakatlıklarından iyileşme programlarına tabi tutuluyor; Roony Bardghji, Eric Garcia, Andreas Christensen ve Dani Olmo, tedavi programlarına devam etmek için tesislerde hazır bulundu.

Jules Kounde de oradaydı; Fransız oyuncunun fiziksel durumundaki gelişme, El Clasico öncesi büyük ilgi odağı olmayı sürdürüyor ve zamanında hazır olmak için sıkı çalışıyor; ancak kadroda yer alması henüz garanti değil.

Maresme bölgesinden gelen ve henüz filizlenen profesyonel kariyerinde son zamanlarda en iyi performanslarından birini sergileyen genç oyuncu Xavi Espart'ın adı özellikle öne çıkıyor; Parc des Princes stadında bir gol atarak taçlandırdığı Paris Saint-Germain karşısındaki üstün performansı, muazzam potansiyelini bir kez daha teyit etti.

Bununla birlikte, özverisi sahada gösterdiklerinin ötesine geçiyor; takım bu perşembe günü bir dinlenme günü elde etmesine rağmen, Espart çalışmaya devam etmek için spor şehrine gitmeyi seçti.

İşte bu, "görünmeyen emek" olarak bilinen şey; maç özetlerinde yer almayan, ancak Flick tarafından büyük takdir gören türden bir çaba. Bu, takımdaki diğer oyuncuların da paylaştığı bir zihniyet.

Örneğin, Pedri Paris Saint-Germain karşısında bir başka olağanüstü performans sergilerken, Gerard Martin de alışıldık seviyesine yavaş yavaş geri dönüyor; her ikisi de dinlenme gününü fiziksel kondisyonlarını geliştirmeye devam etmek için değerlendirmeyi seçti. Fermin Lopez de bu girişime katıldı.

Real Madrid ile bu pazar günü "Camp Nou" stadında oynanacak karşılaşmanın yaklaşmasıyla Barcelona, maça mümkün olan en iyi durumda ulaşmayı hedefliyor. Flick, antrenman gerektirmeyen günlerde bile oyuncuların soyunma odasındaki günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmesi için yüksek standartları kökleştirmeye özen gösterdi.

Bu perşembe günü yaşananlar bunun açık bir kanıtı; teknik direktör Barcelona oyuncularına dinlenme izni verirken, birçoğu bundan yararlanmamayı seçti. Katalan takımının oyuncuları, Real Madrid'e karşı beklenen karşılaşma öncesinde cuma ve cumartesi günleri iki toplu antrenman yapacak; bunlar maç öncesindeki tek antrenmanlar olacak.



