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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Yamal ve Oyarzabal İspanya'nın hücumunu yönetiyor, Modric Hırvatistan'ın on birinde yok

İspanya - Hırvatistan
İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A
İspanya
Hırvatistan

Beklenen Avrupa zirvesi

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, bugün salı akşamı UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Hırvatistan'la oynanacak maç için takımının ilk 11'ini açıkladı.

İspanya, grup aşamasındaki serüvenine İngiltere'yi 3-2 mağlup ettiği heyecanlı bir galibiyetle başlamış ve 3 puanla grupte lider konuma yükselmişti.

Buna karşılık Hırvatistan, ilk haftada Çekya'yı 2-1 yenerek 3 puana ulaşmış ve averajla ikinci sırada yer alarak bu karşılaşmaya çıkıyor.   

İspanya'nın ilk 11'i şu şekilde:

Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian, Fermin, Baena, Lamine Yamal ve Oyarzabal.

Diğer tarafta Hırvatistan'ın teknik direktörü Slaven Bilic, efsane Luka Modric'e yer vermediği ilk 11'ini bu maç için açıkladı.

Hırvatistan'ın ilk 11'i ise şu şekilde:   

Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Pasalic; Petar Sucic, Misic; Beljo.

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