İspanya La Liga'nın sekizinci haftası, Pichichi ödülü "La Liga gol kralı" yarışında Raphinha'yı takip edenlerin lehine geçmedi. Önde gelen rakipler, Brezilyalı yıldızın Barcelona'daki yokluğundan yararlanmayı başaramadı ve Katalan ekibinin kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasına rağmen gol krallığı sıralamasının zirvesinde tek başına kalmayı sürdürdü.

Raphinha, Brezilya Millî Takımı'ndaki görevinden sakat dönmesinin ardından Barcelona'nın Getafe karşısındaki maçını kaçırmasına rağmen, 12 golle İspanya La Liga gol krallığı sıralamasının zirvesinde oturmaya devam ediyor.





Brezilyalı yıldızın yokluğu, onu takip edenler için gol krallığı yarışında farkı azaltma fırsatıydı; ancak hiçbiri bu durumu değerlendiremedi ve Raphinha, turnuvada sekiz hafta geçmesinin ardından sıralamanın zirvesinde rahat bir üstünlüğü korudu.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ve Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé, sekizinci haftada ikisi de fileleri havalandıramayarak Raphinha ile aralarındaki farkı azaltmayı başaramayan önde gelen oyuncular arasında yer aldı.

Yamal ve Mbappé'nin her birinin 7 golü bulunuyor; Raphinha ile aralarındaki fark 5 gol ve Brezilyalı yıldızı takipleri son haftada herhangi bir ilerleme kaydedilmeden sürüyor.

Camello da aynı puanla onlarla eşit durumda; o da gol atmayı başaramadı ve böylece takip sıralamasındaki gol sayıları değişmedi.

Buna karşılık Osasuna forveti Ante Budimir ile Racing Santander oyuncusu Yasser Zabiri, takımları bu haftada kazanmayı başaramamasına rağmen gol sayılarını 6'ya yükselterek takipçi grubuna yaklaştı.

Böylece Raphinha, Pichichi ödülü yarışının zirvesini korumayı sürdürüyor; Yamal ve Mbappé ise sezon mücadelelerinin devam etmesiyle hâlâ açık olan bu yarışta farkı azaltmak için önümüzdeki haftaları bekliyor.