Yamal, Suudi Arabistan maçı öncesinde: İspanya karşısında karamsar bir tavrı reddediyorum

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, ilk turda yaşanan aksiliklerin ardından Dünya Kupası şampiyonunun kim olacağının henüz çok erken olduğunu vurgulayarak taraftarlara güven verici bir mesaj gönderdi ve Cape Verde ile berabere kalmasının ardından milli takımın etrafında hakim olan karamsarlığı kınadı.

Medya kuruluşları, İspanya milli takımının “La Roja” kadrosundaki en belirleyici oyuncu olan Lamine Yamal’a büyük ihtiyaç duyduğunu vurguladı; zira Kap Verde karşılaşmasında onun yokluğunun etkisi açıkça hissedildi.

Teknik direktör Luis de la Fuente, 0-0 berabere biten maçta savunma duvarını aşmak için son dakikalarda onu oyuna sokmak zorunda kaldı.

Başlangıç hayal kırıklığı yaratsa da yolun daha uzun olduğunu belirten Yamal, “El País” gazetesine verdiği röportajda büyük bir iyimserlik sergiledi ve sakin bir mesaj vererek şöyle dedi: “19 Temmuz’a kadar kimin kazanacağını bilemeyeceksiniz, ama siz bunu bugün öğrenmek istiyorsunuz.”

Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, basın toplantısında genç forvetin tamamen hazır olduğunu açıkladı; ancak Suudi Arabistan ile oynanacak bir sonraki maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda bilgi vermeyi reddetti.

Lamine Yamal, "El País" gazetesine verdiği röportajda, Yeşil Burun Adaları ile oynanan açılış maçındaki kötü sonuçtan sonra İspanya milli takımını saran karamsarlığa şaşırdığını itiraf etti ve doğrudan şöyle dedi: "Siz gazeteciler işinizi bir an önce bitirmek için acele ediyorsunuz. Henüz ilk turdayız; İspanya bir puan aldı, Portekiz bir puan aldı, Arjantin 3-0 kazandı, Fransa 3-1 kazandı... Sence Fransa ve Arjantin finale kalacak mı?”

La Roja’da “19” numaralı formayı giyen Yamal, sonuçlara varmak için henüz çok erken olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Dünya Kupası’nın ilk turundayız ve bunu anlamıyorum. Maçların tadını çıkarmak yerine, çok aceleci bir sonuca varmak istiyorsunuz. Sizin için İspanya şu anda çok kötü, ama anlayanlar bunun böyle olmadığını biliyor. 19 Temmuz’a kadar kimin kazanacağını bilemeyeceksiniz, ama siz bunu bugün bilmek istiyorsunuz.”