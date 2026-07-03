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Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yamal, Ronaldo’nun çatışması ve çocukluk hayali hakkında yorum yapıyor

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
L. Yamal
C. Ronaldo
Portekiz
İspanya

İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, La Roja ile Dünya Kupası şampiyonluğu kazanma hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

İspanya Milli Takımı, Avusturya'yı 3-0'lık rahat bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi ve bu turda Portekiz ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

DAZN Football'un X sitesinde yayınlanan açıklamalarında Yamal, "Dünya Kupası'ndan daha iyi bir şey yok. Her çocuk futbol oynamayı hayal ederken, kendi milli takımıyla ve Dünya Kupası'nda oynamayı hayal eder. İşte ben de şimdi buradayım" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bir sonraki tura yükselmeyi ve İspanya ile Dünya Kupası’nı kazanma hayalimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum.”

"İyiyim, tamamen iyileştim ve %100 hazır durumdayım. Teknik direktörün bana ihtiyacı olduğu her an oynamaya hazırım. Elbette dinlenmeye ve kendime dikkat etmeye devam etmeliyim, ama tamamen hazırım" diye vurguladı.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
İspanya crest
İspanya
ESP

"Cristiano'ya karşı oynamak ister misin?" sorusuna ise, "Ronaldo'ya karşı oynamak kesinlikle benim için bir zevk olur, ancak tek düşündüğüm şey maçı kazanmak" diye yanıt verdi.

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