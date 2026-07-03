Yamal, Ronaldo’nun çatışması ve çocukluk hayali hakkında yorum yapıyor

İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, La Roja ile Dünya Kupası şampiyonluğu kazanma hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

İspanya Milli Takımı, Avusturya'yı 3-0'lık rahat bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi ve bu turda Portekiz ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

DAZN Football'un X sitesinde yayınlanan açıklamalarında Yamal, "Dünya Kupası'ndan daha iyi bir şey yok. Her çocuk futbol oynamayı hayal ederken, kendi milli takımıyla ve Dünya Kupası'nda oynamayı hayal eder. İşte ben de şimdi buradayım" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bir sonraki tura yükselmeyi ve İspanya ile Dünya Kupası’nı kazanma hayalimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum.”

"İyiyim, tamamen iyileştim ve %100 hazır durumdayım. Teknik direktörün bana ihtiyacı olduğu her an oynamaya hazırım. Elbette dinlenmeye ve kendime dikkat etmeye devam etmeliyim, ama tamamen hazırım" diye vurguladı.

"Cristiano'ya karşı oynamak ister misin?" sorusuna ise, "Ronaldo'ya karşı oynamak kesinlikle benim için bir zevk olur, ancak tek düşündüğüm şey maçı kazanmak" diye yanıt verdi.