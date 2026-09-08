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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

Çeviri:

Yamal, Real Madrid ile alay etti: Hakemlerden memnunuz

L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Şampiyonlar Ligi
İspanya

Gerçek mi şaka mı?

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid'in bu sezon hakem kararlarından yakınmasına karşılık kulübe alaycı bir mesaj gönderdi.

Yamal'a Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Feyenoord maçının basın toplantısında "Real Madrid şimdiden hakemlerden şikâyet ettiğine göre çok gürültülü bir yıl mı bekliyorsunuz?" diye soruldu. Yamal şu yanıtı verdi: "İki yıldır kazanamıyorlarsa bu onların sorunu. Biz hakemliklerden memnunuz. Bu soru onlara sorulmalı. Onların da mutlu olduğunu görüyorum."

Barcelona'nın son iki sezonda La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'in önünde elde ettiğini hatırlatalım.

Barcelona bu sezon La Liga'da 12 puanla lider konumda yer alırken, Real Madrid 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Yamal, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Xavi Hernandez hakkında da şunları söyledi: "Harika bir teknik direktör. Ona karşı büyük bir sevgi besliyorum ve İspanya karşısındaki maçları hariç, onun için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum."

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Xavi'nin, Yamal'a Barcelona A takımında oynama fırsatını veren ilk kişi olduğunu hatırlatalım.

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