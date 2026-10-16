Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İspanya Ligi'nde Villarreal ve Real Betis'in hiçbir maçını kaçırmadığını söyledi.

Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre Yamal, Valdano'ya çok sayıda futbol maçı izlediğini, özellikle de Premier Lig'in tüm maçlarını ve Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün karşılaşmalarını takip ettiğini anlattı.

Ayrıca Yamal, La Liga'da Villarreal ve Real Betis'in hiçbir maçını kaçırmıyor; çünkü bu iki takımı izlemek onun için en keyifli şey.

Manuel Pellegrini'nin yönettiği Real Betis, bazı yönlerden bugünkü Barcelona'ya benziyor. Isco ya da Fornals gibi pas verme ve tempoyu kontrol etme konusunda yetenekli oyuncular sayesinde topa sahip olarak maça hâkim oluyor. Ancak önde doğrudan oynayan, kanatlarda birebir mücadelelerde rakiplerine üstünlük kuran ve ceza sahasına büyük bir hırsla giren 3 hücum silahına da sahip.

Gelecek maçlar BET La Liga 12:30 BAR

Sağ kanatta Antony, solda ise Abdessamad Ezzalzouli var; her ikisi de Barcelona'da oynayabilecek düzeyde, son derece özel oyuncular. Hücumun merkezinde ise Cucho Hernández, her topa mücadele eden golcü santrfor rolünü üstleniyor ve daha büyük bir takımda oynasaydı belki İspanya Ligi gol krallığı için yarışabilecekti.

Barcelona'nın yarınki maçtaki rakibi Real Betis, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Real Madrid ile puan eşitliği içinde Şampiyonlar Ligi'nde liderliği paylaşıyor. Endülüs ekibi, geriye düştüğü iki maçta da geri dönerek ilk olarak Lille'i 3-2, ardından aynı skorla Porto'yu yenmiş ve iki heyecanlı galibiyet elde etmişti.