Yarın pazartesi akşamı sahibini bulacak Ballon d'Or ödülünün iki adayı Lamine Yamal ve Kylian Mbappé, bugün pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Peki iki ezeli rakip arasındaki önceki karşılaşmalarda hangisi daha etkili oldu?

Real Madrid ile Barcelona arasındaki son karşılaşmaların istatistikleri, Katalan ekibinin net üstünlüğünü ortaya koyuyor. Mbappé'nin 2024 yazında kraliyet kulübüne katılmasından bu yana iki takım çeşitli kulvarlarda 7 kez karşı karşıya geldi; Fransız forvet bunların 6'sında forma giydi.

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Bu karşılaşmalarda Barcelona 6 galibiyet alırken Real Madrid yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Katalan ekibinin galibiyetleri şu sonuçlarla geldi: 26 Ekim 2024'te İspanya Ligi'nde 4-0, 12 Ocak 2025'te İspanya Süper Kupası'nda 5-2, 26 Nisan 2025'te Kral Kupası finalinde 3-2, 11 Mayıs 2025'te ligde 4-3, 11 Ocak 2026'da Süper Kupa finalinde 3-2 ve ardından 10 Mayıs 2026'da ligde 2-0.

Real Madrid'in tek galibiyeti ise 26 Ekim 2025'te İspanya Ligi'nde 2-1'lik sonuçla geldi.

Ancak bireysel düzeyde, bu karşılaşmalarda attığı gol sayısında Mbappé, Yamal'a üstünlük sağlıyor. Fransız oyuncu, aralarında Mayıs 2025'te kaydettiği bir hat-trick'in de bulunduğu 6 kez fileleri havalandırdı. Buna karşılık İspanyol kanat oyuncusu 3 golle yetindi, ancak Kral Kupası finalinde 2 gol pası verdi.

Yine de Mbappé, bugünkü maçta galibiyeti elde etmek karşılığında istatistiksel üstünlüğünden vazgeçmeye hazır olabilir; özellikle de Fransa ile İspanya arasındaki son 3 karşılaşmada Yamal'ın yine ona üstünlük sağladığı düşünülürse.