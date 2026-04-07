Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Yamal krizinin sonu.. Şakalar Barselona'daki fitne ateşini söndürüyor

L. Yamal
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
Barcelona - Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
İspanya

برça, soyunma odasında herhangi bir sorun olmadan Atletico ile ikinci mücadeleye hazırlanıyor

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın, İspanya Ligi’nde Atletico Madrid maçının ardından yaşadığı öfke krizi, Katalan ekibin içindeki havayı etkilemeden hızlıca sona erdi.

Barcelona, geçen cumartesi İspanya Ligi kapsamında “Metropolitano”da Atletico Madrid’i deplasmanda 2-1 yenerek değerli bir galibiyet aldı. İki takım yarın, çarşamba günü ise bu kez “Spotify Camp Nou”da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yeniden karşı karşıya gelecek.

Yamal, Atletico Madrid’e karşı gelen galibiyet golünün ardından takım arkadaşlarıyla kutlamayı reddetmesi, sahadan sinirli şekilde çıkması ve teknik direktörü Hans Flick’in sözlerini dinlememesiyle soru işaretleri yaratmıştı.

Bu garip görüntü sorulduğunda Flick, maç sonrası şöyle konuştu: “Soyunma odasında her şey yolunda.”

DAZN görüntülerine göre Yamal’ın öfkesinin nedeni, coşkulu tavırları ve maçlardan sık sık atılmasıyla tanınan kaleci antrenörü Jose Ramon de la Fuente’ydi. Maçın sonlarına yaklaşılırken ve skor 1-1 eşitken, De la Fuente oyuncuya şut çekmek yerine pas vermesi yönünde talimat verdi.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

De la Fuente’nin bu tür ayrıntılara müdahalesi Yamal’ın hoşuna gitmedi ve oyuncu rahatsızlığını Flick’e iletti.

Kriz hızla sona erdi

Ancak Madrid ekibinin sahasından alınan üç puanın, ortamın hızla sakinleşmesine katkı sağladığı görülüyor.

SER radyosuna göre, Barcelona’ya dönüş yolculuğunda uçakta neşeli bir hava hakimdi; özellikle Real Madrid’e karşı puan farkının 7’ye çıkması işleri daha da kolaylaştırdı.

Radyonun aktardığına göre “Bu, geçici bir anlık öfkeden ibaretti; dönüş uçuşunda herkes Barcelona kentine dönüş yolculuğu boyunca şakalaştı.”

