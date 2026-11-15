İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, İngiltere ile oynanacak beklenen karşılaşmaya hazırlık kapsamında 23 oyuncudan oluşan nihai kadrosunu Avrupa Futbol Federasyonu'na sundu.

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Maç, Uluslar Ligi'nde grup liderini belirleyecek; bunun yanı sıra ikinci sırayı alarak çeyrek finale yükselecek, dolayısıyla rövanş maçını deplasmanda oynayacak milli takım da bu karşılaşmayla netleşecek.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, İspanyol teknik direktör, Las Rozas şehrindeki milli takım kampında 28 oyuncu bulunmasına rağmen yalnızca 4 oyuncuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldı; Alejandro Grimaldo, hafta boyunca İspanya Milli Takımı'nın bir dizi oyuncusunu etkileyen bir viral enfeksiyona yakalandığı için dün akşam kamptan ayrıldı.

Álvaro Valle, Jacobo Ramón, De Frutos ve Roberto Fernández'den oluşan dörtlü, maçı Riyad Air Metropolitano Stadı'nın tribünlerinden izlemek zorunda kalacak.

Bu dörtlü; Raya'nın kampın başından itibaren katılımda yaşadığı sorunlar nedeniyle çağrılan dördüncü kaleciyi, ilk milli maçına çıkması beklenen adaylardan birini, Como'da forma giyen stoperi ve Prag maçında sahada süre bulan forvetler De Frutos ile Roberto Fernández'i kapsıyor.

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Ancak en dikkat çekici gelişme forma numaralarının belirlenmesiydi. Mikel Oyarzabal ve Lamine Yamal'ın dönüşüyle birlikte, Barcelonalı forvetin milli takımda alışkın olduğu 19 numaralı formadan vazgeçip, Dani Olmo'nun sakatlığı nedeniyle boşalan 10 numaralı formayı giyip giymeyeceği soru işaretiydi.

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Karar, İngiltere karşılaşmasında Lamine Yamal'a 10 numaralı formanın verilmesi yönünde çıktı. Bu, futbol tarihinde Pelé, Maradona, Messi, Platini, Modric, Zidane (Fransa) ve Zico gibi efsanelerin giydiği ikonik numara.

Lamine Yamal'ın 10 numaralı formayı tercih etmesi ilk kez olmuyor; daha önce Ekim 2024'te, İspanya Milli Takımı'nın aralarında Dani Olmo'nun da bulunduğu birçok eksikle mücadele ettiği dönemde de bu numarayı almıştı.

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O dönemde Yamal, Murcia şehrinde İspanya'nın Zubimendi'nin golüyle 1-0 kazandığı Danimarka karşılaşmasında 10 numarayı giydi.

Üç gün sonra ise oyuncu, İspanya'nın 3-0 kazandığı Córdoba'daki Sırbistan karşılaşmasında kas sorunları nedeniyle forma giyemedi ve 10 numaralı formayı onun yerine Rodrigo Riquelme aldı.

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İspanya Milli Takımı tarihinde 10 numaralı forma, takımın 2008 ile 2012 yılları arasındaki ilk altın çağında bu formayı giyen Cesc Fàbregas'ın adıyla özdeşleşmiştir.

Como'nun mevcut teknik direktörünün, Eylül 2016'da Julen Lopetegui'nin göreve gelmesinin ardından milli takımdan ayrılmasından bu yana, bu numarayı birçok oyuncu sırayla giydi; sonunda numara Dani Olmo'nun oldu.

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Fàbregas'tan sonra 10 numaralı formayı giyen ilk isim Thiago Alcântara oldu; ayrıca Luis Enrique'nin yönetiminde oynadığı dönemde de bu numarayı korudu.

Sonraki yıllarda bu numarayı birçok oyuncu giydi; bunların arasında Katar'daki Dünya Kupası'nda Marco Asensio, Sergio Canales, Carlos Soler, Sergi Roberto, Pedri ve De la Fuente yönetiminde bu numarayı alan ilk isim olan Dani Ceballos vardı.

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Ayrıca, tıpkı Riquelme gibi Eylül 2023'te milli takıma acil şekilde dahil edilmesinin ardından bu numarayı alan Yéremy Pino ile yine bir oyuncunun sakatlığını telafi etmek için çağrılan Bryan Zaragoza da bu formayı giydi.

Listede ayrıca Nico Williams ve milli takımda bulunduğunda numaraya şu an sahip olan Dani Olmo'nun yanı sıra Pepelu, Lamine Yamal, Riquelme, Jesús Rodríguez ve Víctor Muñoz da yer aldı.