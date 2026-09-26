Yamal, İngiltere'ye karşı attığı gol hakkında: Bazen topu çalıyorum

İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'nın İngiltere'yi 3-2 mağlup etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yamal, Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta ikinci dakikada konuk ekibin erken golünü kaydetti.

Mundo Deportivo gazetesi, Yamal'ın İspanya'nın birinci televizyon kanalına verdiği demeçleri yayımladı. Yamal şöyle konuştu: "Her zaman bir kayıp yaşanır ama biz kaybeden taraf olmamaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz ve Wembley'in zor bir stat olduğunu biliyoruz."

Lamine, ilk golündeki pozisyonu şöyle anlattı: "Teknik direktör, rakip üzerine baskı yapmak için öne çıkmamız ve topu geri kazanacağımıza inanmamız konusunda bizi çok motive ediyor. Ben de bunu yaptım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman takıma yardım etmeye çalışıyorum. Bazen dalgın olabiliyorum ama bazen de topu çalıp kapıyorum. Kendimi bire bir bir karşılaşmada buldum ve golü kaydetmeyi başardım."

Şunları ekledi: "Topa diğer takımın sahip olması bizi rahatsız etmiyor, çünkü çok hızlı oyuncularız ve kontra ataklarda nasıl oynanacağını biliyoruz."

Yamal sözlerini şöyle tamamladı: "Her maçta bizden istenen rolü bilmemiz gerekiyor ve bunu iyi yapıyoruz."