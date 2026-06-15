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Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Yamal'ın durumu ne? İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk kadrosunda sürpriz

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
L. Yamal
L. de la Fuente
İspanya
Cabo Verde
ABD

De La Fuente maceraya atılmaya karar verdi

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'nun ilk turu kapsamında bu akşam Yeşil Burun Adaları ile oynanacak maçta La Roja'nın kadrosunu açıkladı.

De la Fuente, beklendiği gibi Lamine Yamal'ı yedek kulübesinde tutmaya karar verdi, özellikle de Yamal'ın geçen sezon Barcelona'nın son maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemediği göz önüne alındığında.

Sürpriz ise Javi'nin sol kanat pozisyonunda yer alması oldu. De la Fuente, Dani Olmo ve Alex Baena yerine Javi'yi tercih etti. Genç oyuncu, daha önce Barcelona'da bu pozisyonda forma giymişti.

İspanya teknik direktörü, Juan García ve David Raya ile rekabetin ardından kaleci pozisyonunda Unai Simón'u tercih etti.

Takımın tam kadrosu şu şekildeydi:

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV

Kaleci: Unai Simón.

Defans: Yurente, Kubarsi, Laporte, Kokoria.

Orta saha: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz.

Forvet: Gavi, Ferran Torres, Oyarzabal.

Yedek kulübesinde ise Lamine Yamal, Niko Williams, Victor Muñoz, yakın zamanda sakatlıktan dönen üçlü ile birlikte Raya, Juan García, Eric García, Bobill, Pedro Porro, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Bayna, Olmo, Yeremi Pino ve Borja Iglesias.

İspanya ve Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte 8. grupta mücadele edecek.



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