Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, büyük hedeflerini bir kez daha ortaya koyarak, bir süredir kendisini Altın Top ödülüne rakip olacak seviyede gördüğüne dair sarsılmaz bir inanç taşıdığını açıkladı; dünya şampiyonluğunun ve elde ettiği başarıların, bireysel düzeyde daha fazlasını başarma arzusunu azaltmadığının altını çizdi.

Yamal, İngiliz gazetesi "The Guardian"a verdiği ve "Marca"nın aktardığı röportajda, ikinci yıldızın kazanılmasının ardından İspanya Milli Takımı ile ilk kampında konuştu; futbola bakış açısını, sahadaki düşünce tarzını, kişisel hedeflerini ve bugünkü kişiliğini şekillendiren hayatını ele aldı.

Yamal: Bitiş düdüğüne kadar keyif alıyordum

Barcelonalı yıldız, Dünya Kupası finalinin atmosferi hakkında konuşarak, maçın çabuk bitmesini istemediğini vurguladı ve şunları söyledi: "Dünya Kupası finalindeydik ve devam etmek istiyordum. Hiçbir zaman 'Bitiş düdüğünü çalsınlar' diye düşünmedim, keyif alıyordum."

Şöyle açıkladı: "Bek, beni durdurmaya çalışan bir robot gibi. Robotlar neredeyse kusursuzdur, ama insanın robotta olmayan bir şeyi vardır. Futbol makineleşti, ama içinde o özel kıvılcımı taşıyan oyuncular var."

Şunları ekledi: "Rakiplerle oynamaya ve benimle mekanik bir şekilde başa çıkmalarını zorlaştırmaya çalışıyorum" diyen Yamal, Arjantin karşısında Ferran Torres'in golüyle sonuçlanan pozisyonu nasıl kurguladığına işaret etti.

Messi fotoğrafı: "Ben Lamine olmak istedim"

Yamal, Lionel Messi'nin yanında bebekken göründüğü ünlü fotoğrafa da değindi. Bu fotoğraf, kendi isteği üzerine 17 yıl boyunca sır olarak kalmıştı. Yamal, söz konusu fotoğrafın sürekli bir kıyaslama yüküne dönüşmesini istemediğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Babamdan onu Facebook'tan silmesini istedim. Kıyaslamalar çok kolaydı ve ben Lamine olmak istiyordum, Messi olmak istemiyordum."

Yamal: Seviyem bir süredir beni Altın Top'a layık kılıyor

Yamal bireysel hedeflerini gizlemiyor; hak ettiğini düşündüğü bireysel takdiri almanın vaktinin geldiğini görüyor.

Şöyle konuştu: "Tüm samimiyetimle söylüyorum, mesele yalnızca bu yılla ilgili değil; ben daha uzun bir süredir Altın Top seviyesinde yaşıyorum. Herkes farklı bir oyuncu olduğumu biliyor."

Bu açıklamalar, 19 yaşındaki oyuncunun çok erken bir yaşta dünya futbolunun en öne çıkan yıldızlarından biri haline gelmesinin ardından dile getirdiği büyük hedeflerin gölgesinde geliyor.

Zorlu geçmiş: Yamal'ın güç kaynağı

Küçük yaşta elde ettiği büyük başarılara rağmen Yamal, Rocafonda mahallesinde büyümesinin tevazuunu korumasına yardımcı olduğunu ve kendisine futbol şöhretinin ötesinde hayata dair farklı bir bakış açısı kazandırdığını vurguluyor.

Şunları söyledi: "Futbolda korku yoktur. Ben oynayabileyim diye annemin nasıl mücadele ettiğini gördüm, yemek yiyebileyim diye babamın sokaklarda hurda toplamasına şahit oldum. Korku işte budur. Şimdi ise, ailemin yardıma ihtiyacı olursa bunu yapabiliyorum."

Bu yüzden Yamal, başarılarının kendisini kibre sürüklemesini reddediyor ve şöyle diyor: "Asla 'Sen de kimsin? Ben Dünya Kupası'nı kazandım' demem. Bu zihniyet ancak aptal insanlarda olur. Futbolun hayatın yalnızca %0,000001'ini temsil ettiğini biliyorum."

Sokak ile Barcelona akademisi arasında

Yamal, oyun tarzının, mahallenin sokaklarında öğrendiği futbol ile Barcelona akademisinde edindiği futbolun bir karışımının ürünü olduğunu düşünüyor.

Şöyle açıkladı: "Barcelona sana kontrolü ve futbol zekasını kazandırır. Parkta futbol zekası yoktur; rakibinle karşılaşmaya gider, sonra geri dönersin. Ben ikisine birden sahibim."

Oyunla olan ilişkisinin sırrına dair ise şunları söyledi: "Ben para için oynamıyorum, keyif için oynuyorum. Topu aldığımda ve insanların stadyumda koltuklarından kalktığını hissettiğimde, kendini herkesten daha güçlü hissediyorsun. Süpermen ya da Örümcek Adam gibi hissediyorsun."