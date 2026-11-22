Lamine Yamal, Barcelona'nın Villarreal karşısında elde ettiği heyecan verici geri dönüşün kutlamaları sırasında alışılmadık bir görüntüyle dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldızın gizemli hareketi, vermek istediği mesaja dair pek çok soruyu beraberinde getirdi.

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Barcelona'nın 3-2 kazandığı mücadele, beraberlik golünün kutlandığı sırada maçın en tuhaf anlarından birine sahne oldu. Yamal, topu formasının altına yerleştirerek adeta hamile bir kadının karnını taklit etti. Bu görüntü, takım arkadaşı Fermin Lopez'i hayrete düşürdü ve Fermin şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu hareket, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yamal, formasının altına sakladığı top yüzünden karnı şişmiş bir hâlde sahada sakin adımlarla yürüdü. Bu, genç oyuncu için alışılmadık bir davranıştı; üstelik takımının maça geri dönüşünü topluca kutladığı bir anda yaşandı.

Fermin Lopez'in tepkisi ise sahnenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Fermin, Yamal'ın ne yapmaya çalıştığını anlamamış gibi takım arkadaşını şaşkın bakışlarla izledi. Bu durum görüntüye ayrı bir gizem kattı ve maçın ardından anın takipçilerin ilgi odağı hâline gelmesini sağladı.

Bu hareket, Barcelonalı oyuncunun özel hayatını yeniden gündeme taşıdı. Yamal'ın Ines Garcia ile yaşadığı ilişki, yaptığı hareketin bu ilişkiyle bağlantılı olabileceği yorumlarına kapı araladı ve oyuncunun gol sevinciyle kişisel bir mesaj verip vermediği sorgulanmaya başlandı.

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Yamal, bu hareketin gerçek anlamına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Hareketin oyuncunun aşk hayatıyla ilgili bir anlam taşıdığını kesin olarak söylemeyi mümkün kılacak doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor. Dolayısıyla dolaşımdaki yorumlar, görüntünün ve Fermin'in tepkisinin tetiklediği spekülasyonlardan ibaret kalıyor.