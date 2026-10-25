Yamal değil: Barcelona'nın Real Madrid'i El Clasico'da devirmesinin anahtarı bu ikili

Barcelona'nın kaptanı Brezilyalı Raphinha, Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'ya formasının zirvesinde ulaşıyor ve orta saha oyuncusu Pedri, Real Madrid'in baskısını çözmek ve Katalan takımının hücumunu beslemek için Blaugrana'nın anahtarı olabilir.

Real Madrid, bugün pazar günü, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Camp Nou'da Barcelona'ya konuk oluyor.

Yılın en önemli maçlarından birinin başlama düdüğüne yalnızca birkaç saat kaldı: El Clasico. Barcelona La Liga'daki liderliğini pekiştirmeyi ve Real Madrid'le arasındaki farkı 9 puana çıkarmayı hedeflerken, Kraliyet ekibi farkı yalnızca 3 puana indirmeyi amaçlıyor.

Raphinha gol beklentilerini aşıyor

Brezilyalı, bu lig maçına fırsatları gole çevirme kabiliyetini gösteren istatistiklerle çıkıyor. "Opta" ağının verilerine göre Raphinha'nın 2026/27 sezonu İspanya Ligi'nde attığı goller (12) ile beklenen goller (8.9) arasındaki fark 3.1 gol.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu rakam, kalesine karşı yüksek isabetini ortaya koyuyor ve sahip olduğu fırsatların işaret ettiğinin ötesine geçiyor. Ayrıca maç başına 1.5 gol atarak onu en etkili hücumcular arasına yerleştiriyor ve "Cadena Ser radyosunun sitesinin aktardığına göre şu anda turnuvanın gol krallığı listesinin zirvesinde bulunuyor.

İspanya Ligi'nde gol farkında Raphinha'nın önünde yalnızca iki oyuncu bulunuyor. İlki, 9 maçta 7 gol (maç başına 0.78 gol) atarak 3.9'luk farka sahip Rayo Vallecano oyuncusu Sergio Camello.

İkincisi ise 3.7'lik farkla Atletico Madrid'in hücumcusu Alex Baena olup, bu onu 5 golle takımın gol kralı yapıyor. Bununla birlikte Raphinha, El Clasico'da Real Madrid savunması karşısında büyük bir meydan okumayla karşılaşacak.

Pedri, hatlar arasında kilit bir oyuncu

Orta sahada Pedri, Rodri'nin yanında merkezi bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Rolü daha az belirgin olsa da, Kanarya Adaları'nın bu oyuncusu Barcelona'nın oyun tarzında esastır: sahanın son üçte birlik bölümünde rakibin hatlarını delen paslarıyla.

Kanarya Adaları'nın bu oyuncusu, bu istatistikte İspanya Ligi'nin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor ve "Opta" ağının derlediği verilere göre, her iki takımdan diğer oyuncuların yanı sıra Arda Güler (48), Gerard Martin (47), Federico Valverde ve Rodri (ikisi de 46) adına kayıtlı rekorları geride bırakıyor. Takım arkadaşlarını hatlar arasında bulma yeteneği, Barcelona'nın pas oyununu bozmaya çalışan Real Madrid karşısında belirleyici olabilir.

Pedri baskıyı aşıp hücumcularla, özellikle de Raphinha ile uyum sağlayabilirse, Barcelona alan bulma ve tehlikeli fırsatlar yaratma konusunda daha büyük şanslara sahip olacak.