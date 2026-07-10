Yamal, De Bruyne’ye karşı… İspanya-Belçika karşılaşmasının resmi kadrosu

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları kapsamında bu akşam Cuma günü Los Angeles’ta Belçika ile karşılaşacak olan takımının kadrosunu açıkladı.

İspanya, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalıp Suudi Arabistan'ı 4-0 ve Uruguay'ı 1-0 yenerek 7 puanla 8. grubu lider tamamlayarak bu tura yükselmeyi başardı.

İspanya, son 32 turunda Avusturya’yı 3-0 mağlup ettikten sonra, çeyrek finalde Portekiz’i tek golle geçmeyi başardı.

Belçika ise Mısır ile (1-1) ve İran ile (0-0) berabere kalıp Yeni Zelanda’yı (5-1) mağlup ederek 5 puanla 7. grubun lideri oldu.

Belçika, son 32 turunda uzatmalara gidilen maçta Senegali 3-2 mağlup ederek turu geçti ve çeyrek finalde ABD'yi 4-1'lik skorla ezici bir galibiyetle eledi.

Belçika, 1986 Meksika Dünya Kupası’nda dördüncü sırada yer aldıktan ve 2018 Rusya Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandıktan sonra, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Aynı şekilde İspanya da, 1950 Brezilya Dünya Kupası’nda dördüncü sırada yer aldıktan ve 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda şampiyon olduktan sonra, tarihinde üçüncü kez yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

İspanya’nın kadrosu şu şekildedir:

Kaleci: Unai Simón

Defans: Pedro Porro - Aymeric Laporte - Pau Cubarsi - Marc Cucurella

Orta saha: Fabián Ruiz - Álex Baena - Rodri

Forvet: Dani Olmo - Lamine Yamal - Mikel Oyarzabal

Belçika teknik direktörü Rudi García da takımının kadrosunu açıkladı. Kadro şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois

Defans: Brandon Michel - Maxim De Keuper - Timothy Castagne - Nathan Ngoy

Orta saha: Kevin De Bruyne - Yuri Tielemans - Nicolas Raskin

Forvet: Leandro Trossard - Jérémie Doku - Charles De Ketelaere