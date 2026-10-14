İspanyol genç yıldız sözlerle değil, icraatla cevap veriyor

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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın açıklamalarına sahada yanıt verdi. Yamal, 3 dakika içinde yaratıcı dokunuşlarla iki gol pası vererek Katalan ekibinin, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren mücadeleyi 4-1 kazanmasına katkı sağladı.

Yamal'ın bu parlak performansı, Lemina'nın Ağustos 2025'e uzanan eski bir açıklaması nedeniyle atmosferi daha da gerilen bir maçta geldi. Gabonlu oyuncu, İspanyol yıldız hakkında sorulan soruya geniş yankı uyandıran şu sözlerle karşılık vermişti: "Lamine Yamal kim? Onu tanımıyorum, ben Leroy Sane'yi tanıyorum." Bu açıklamalar, Barcelona ile Galatasaray arasındaki Avrupa mücadelesi öncesinde yeniden gündeme oturdu.

Bu sözlerin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen, maç tarihinin yaklaşması açıklamaların medyada ve sosyal medya platformlarında geniş çapta yeniden paylaşılmasına yol açtı. Özellikle Barcelona taraftarları, açıklamayı takımlarının yeteneğini küçümseme olarak değerlendirdi; ancak Galatasaray oyuncusunun bu sözleri şaka yollu mu söylediği, yoksa Katalan kulübünün taraftarlarını kasıtlı olarak kışkırtmayı mı amaçladığı netlik kazanmadı.

Hikâye maç öncesi dolaşan açıklamalarla da sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın başlarında Lemina ile Yamal arasında bir temas yaşandı ve bu durum ikili arasında hafif bir tartışmaya dönüştü; hakem hızla müdahale ederek olayı sonlandırdı ve sahaya sükûneti geri getirdi.

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Bu olay, Galatasaray oyuncusunun açıklamalarının yeniden gündeme gelmesiyle aynı zamana denk gelince mücadelenin sıcaklığını daha da artırdı. Böylece maç öncesinde Lemina'nın sözlerine gösterilen büyük ilgi, tüm gözleri Yamal'a ve onun sahada yanıt verme kapasitesine çevirdi.

Yamal'ın en dikkat çekici yanıtı ise saha içindeki performansıyla geldi. İkinci yarının başında seçkin teknik parıltılar sergileyen ve yalnızca 3 dakika içinde iki gol pası veren İspanyol, Barcelona'nın Türk ekibinin sahasında aldığı farklı galibiyete katkıda bulundu ve becerileri ile hücum vizyonu sayesinde farkı yaratma kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.

Karşılaşmanın yansımaları Yamal'ın saha içindeki yanıtıyla da son bulmadı. Lemina, maçın ardından sosyal medyada birçok futbol taraftarının alay konusu oldu; özellikle Gabonlu oyuncunun, Barcelona'nın üçüncü golünden yalnızca 5 dakika sonra oyundan alınarak sahayı terk etmesi bu duruma yol açtı.







